Повлияет ли приход Трампа к власти на интенсивность войны в Украине? Объясняет офицер ВСУ

Не стоит ожидать резких перемен, считает генерал-лейтенант

После инаугурации Трампа в должности президента США ситуация на фронте изменится. Такие мнения неоднократно высказывали эксперты и даже самая команда будущего главы американского государства.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, отмечает, что Россия будет корректировать свои действия в зависимости от позиции новой американской администрации в отношении Украины. Однако резких перемен ожидать не стоит. Об этом он заявил в интервью OBOZ.UA.

Романенко отметил, что команда Трампа уже получила первую дипломатическую "пощечину" — Путин отклонил их план по завершению войны. В то же время, окружение будущего президента США начинает осознавать, что с Россией эффективна только силовая политика — через военную поддержку Украины и жесткое политико-экономическое давление по примеру администрации Рейгана.

Особое внимание эксперт обратил на встречу формата "Рамштайн" — последнюю под руководством администрации Байдена. Это мероприятие покажет готовность европейских партнеров взять инициативу в координации помощи Украине. В частности, президент Франции Макрон и британский премьер-министр демонстрируют решительную позицию по этому вопросу.

Несмотря на предвыборные обещания Трампа разрешить конфликт через сутки после выборов, его команда теперь говорит о сроке после официального вступления в должность. Однако скорых перемен ожидать не стоит, подчеркнул Романенко.

Эксперт также отметил ослабление российских позиций на Ближнем Востоке и уменьшение военно-морского потенциала в Черном и Средиземном морях. Это создает дополнительные возможности для давления на Россию.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп выступил против Украины в НАТО. Это заявление вызвало обсуждение в украинском сегменте сети.