Трамп выступил против Украины в НАТО: украинцам объяснили, что это было

Заявление политика в Украине без внимания не осталось

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить российское вторжение за полгода, а также выступил против вступления Украины в НАТО. Это заявление вызвало широкое обсуждение в украинском сегменте сети.

В частности нардеп Алексей Гончаренко отметил, что если Украина не сможет получить гарантии безопасности от НАТО, то ей придется возвращать ядерное оружие. Кроме того, он призвал перестать быть мечтателями и понять, что никто демократию в нашей стране защищать не будет.

"Или НАТО, или ядерное оружие. Все очень просто", — написал он в своем telegram-канале.

Политический аналитик Олег Постернак в свою очередь отметил, что тема блокирования вступления Украины в НАТО является частью пиар-игры Трампа. Он отмечает, что тем самым политик дает России сигнал о том, что пора садиться за стол переговоров.

Главный редактор издания Факты Александр Швец отметил абсурдность заявления избранного президента о "НАТО у границы России", напомнив, о недавнем присоединении Финляндии.

Тем временем соучредитель "Демсокыры", журналист Виктор Трегубов призвал не реагировать на заявления политика настолько остро.

Как сообщалось ранее, Трамп не стал исключать, что захватит Гренландию силой, если Дания откажется продавать остров США.