Брал нарванностью, а теперь стоит на растяжке. Как Путина лишат козырей на переговорах с Трампом

Трампу нужна победа к третьей годовщине начала войны в Украине

Президент США Дональд Трамп поставил на растяжку Владимира Путина, потребовав от агрессора прекращения огня в Украине без каких-либо условий. И хотя публично дедлайн не был озвучен, американский лидер по-хорошему или по-плохому будет вынужден вводить против РФ санкции, пошлины и т.п.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Олег Саакян. Он объяснил, как Путина лишат козырей за столом переговоров.

По его словам, модель поведения в первой каденции, весь бизнес опыт Трампа говорят о том, что он всегда поднимает ставки, берет на слабо и деескалирует ситуацию через поднятие ее до уровня эскалации.

— Тут они с Путиным схожи. Путин тоже на слабо все время берет нарванностью и наглостью, а не реальной силой, — говорит политолог. — Дедлайн не был озвучен, но очевиден — это третья годовщина полномасштабного вторжения. Потому что все ключевые международные медиа выйдут со статьями на первых страницах: три года от полномасштабного вторжения России, "24 часа" давно прошли, столько-то дней Трамп в кресле президента, а война не закончилась, сможет Трамп или это уже первое поражение? Например, заголовки "Первое поражение Трампа в статусе президента", "Стоит ли надеяться на мир" или "Настолько ли силен Трамп, как он обещал" — это будет событие.

По мнению Олега Саакяна, Трампу нужна победа.

— На третью годовщину или надо сказать, что огонь прекращен, я стал президентом и война закончилась, а дальше переговоры и все остальное. Или сказать: Путин не послушал — пусть теперь платит за эту войну. Арестованные российские активы идут на заказу для американской оборонки, для вооружения Украины. Пусть Путин с обеих сторон теперь платит за эту войну и вооружает Украину. Мы не будем давать с "открытым чеком", а только ленд-лизом. Мы не будем бесцельно помогать Украине, наша цель — чтобы Путин сел за стол переговоров и чтобы мы договорились за справедливый безопасный мир, — говорит политический эксперт.

Он считает, что после такого уже появляется "горизонт" в 100 дней Келлога, в которые США надеются создать определенную конструкцию.

— Путину на столе положена "растяжка", он не может согласиться на прекращение огня без условий, потому что ключевое требование — фактор армии — минусуется. Потому что Путин потихоньку продавливает украинскую оборону, и ему придется его отвергнуть. И все, он садится без козырей в рукаве, без хороших карт за стол переговоров. Он не может себе этого позволить. А отвергнуть ультиматум (это санкционировать дополнительное давление со стороны Трампа, соответственно, цены на нефть, убирание России [с нефтяного рынка], вооружение Украины, все остальное), — тоже нельзя. То есть, оба варианта для него плохие. Это — цунцванг, — подытожил Олег Саакаян.

Напомним, ранее эксперт программы глобальной экономики и финансов им. Майкла Кляйна в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) Дэвид Лубин объяснил "Телеграфу", как Трамп найдет "золотую середину и нажмет на Путина".