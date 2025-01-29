Брав нарваністю, а тепер стоїть на розтяжці. Як Путіна позбавлять козирів на переговорах з Трампом

Трампу потрібна перемога до третьої річниці початку війни в Україні

Президент США Дональд Трамп поставив на розтяжку Володимира Путіна, зажадавши від агресора припинення вогню в Україні без будь-яких умов. І хоча публічно дедлайн не був озвучений, американський лідер по-хорошому або по-поганому буде змушений вводити проти РФ санкції, мита тощо.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Олег Саакян. Він пояснив, як Путіна позбавлять козирів за столом переговорів.

За його словами, модель поведінки в першій каденції, весь бізнесовий досвід Трампа говорять про те, що він завжди підіймає ставки, бере на слабо і деескалює ситуацію через підняття її до рівня ескалації.

— Тут вони з Путіним схожі. Путін також на слабо весь час бере нарваністю і нахабством, а не реальною силою, — каже політолог. — Дедлайн не був озвучений, але він очевидний — це третя річниця повномасштабного вторгнення. Бо всі ключові міжнародні медіа вийдуть зі статтями на перших шпальтах, що три роки від повномасштабного вторгнення Росії, "24 години" давно минули, стільки-то днів Трамп у кріслі президента, а війна не закінчилася, зможе Трамп чи це вже перша поразка? Наприклад, заголовки "Перша поразка Трампа в статусі президента", "Чи варто сподіватися на мир" або "Чи настільки сильний Трамп, як він обіцяв" — це буде подія.

На думку Олега Саакяна, Трампу треба перемога.

— На третю річницю або треба сказати, що вогонь припинено, я став президентом і війна закінчилось, а далі вже переговори і все інше. Або сказати: Путін не послухав — нехай тепер платить за цю війну. Арештовані російські активи йдуть на замовлення для американської оборонки, для озброєння України. Нехай Путін з обох боків тепер платить за цю війну і озброює Україну. Ми не будемо давати з "відкритим чеком", а тільки ленд-лізом. Ми не будемо безцільно допомагати Україні, наша ціль — щоб Путін сів за стіл переговорів і щоб ми домовилися за справедливий безпечний мир, — говорить політичний експерт.

Він вважає, після такого вже з'являється "горизонт" у 100 днів Келлога, в які США сподіваються створити певну конструкцію.

— Путіну на столі покладена "розтяжка", він не може погодитись на припинення вогню без умов, бо ключова вимога — фактор армії – мінусується. Тому що Путін потихеньку продавлює українську оборону і йому доведеться його відкинути. І все, він сідає без козирів у рукаві, без хороших карт за стіл переговорів. Він не може собі цього дозволити. А відкинути ультиматум (це санкціонувати додатковий тиск з боку Трампа, відповідно, ціни на нафту, прибирання Росії [з нафтового ринку], озброєння України, все інше), — також не можна. Тобто обидва варіанти для нього погані. Це — цунцванг, — підсумував Олег Саакаян.

Нагадаємо, раніше експерт програми глобальної економіки та фінансів ім. Майкла Кляйна в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) Девід Лубін пояснив "Телеграфу", як Трамп знайде "золоту середину і натисне на Путіна.