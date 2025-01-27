Путин хочет того, чего Трамп дать не может

Главная цель Кремля — не территориальные достижения, а полное подчинение Украины российским интересам. Поэтому Дональд Трамп не сможет удовлетворить требования Путина в отношении Украины.

Об этом говорится в развернутом материале британского издания The Times. В 2016 году, как напоминают журналисты, российские государственные медиа восторженно приветствовали победу Трампа. В Москве устраивали празднование с портретами американского президента, а русские артисты исполняли песни в его честь. Кремль надеялся на отмену санкций и признание аннексии Крыма.

Однако эти ожидания не оправдались — Трамп ввел новые санкции против России и стал первым президентом США, предоставившим Украине летальное оружие. Теперь, по словам главы российского Совета внешней и оборонной политики Федора Лукьянова, у Москвы нет иллюзий по поводу возможного потепления отношений с Вашингтоном.

Путин требует от Украины отказа от четырех областей Крыма и членства в НАТО. Однако настоящая цель Кремля – установление в Киеве пророссийского правительства. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления российских чиновников.

По словам политолога Татьяны Становой, Путин стремится превратить Украину в государство-сателлит, но достичь этой цели невозможно. Никакие уступки со стороны Трампа не смогут удовлетворить подобные требования Кремля.

Президент Зеленский говорил, что в начале полномасштабного вторжения Путин потребовал его отставки в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука. "Это не были переговоры, это был ультиматум", — подчеркнул украинский лидер в Давосе.

А что касается мировой политики, то в Москве рассчитывают на всеобщую дестабилизацию международного порядка. Российские пропагандисты уже используют агрессивную риторику Трампа насчет Гренландии и Панамского канала для оправдания вторжения в Украину.

"Это позволяет говорить, что все возможно, что старые правила уже не работают... смотрите, даже Соединенные Штаты, устанавливающие эти правила, не готовы их соблюдать", — сказал неназванный российский дипломат The Moscow Times.

Также ранее "Телеграф" писал, как Трамп принесет выгоду США и нажмет на Путина. Так считает Дэвид Лубин, эксперт программы глобальной экономики и финансов.