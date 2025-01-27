Прикидывается дурачком. Что стоит за комплиментами Путина Трампу

Россияне хотят, чтобы Трамп просил их сесть за стол переговоров

Заявления представителей Кремля о готовности реагировать на сигналы Белого дома о переговорах по миру в Украине больше похожи на попытки перевести разговор в другое русло. А заявления Владимира Путина о хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом – это всего лишь попытка привлечь внимание к своей персоне.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко, политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, почему Путин прикидывается дурачком.

— Трамп прямо сказал, как он видит развитие дальнейшей ситуации. Россия два дня делала вид, что ничего не услышала. И судя по нынешнему заявлению Путина, они "ничего не услышали". Он говорит: мы готовы, мы ждем каких-то сигналов. Какие еще нужны сигналы? Трамп прямо сказал: позвони мне. Он прямо сказал, что Путину нужно: Путин хочет завершить войну, Путин хочет со мной встретиться, я готов, звони, — рассказывает политолог.

По его мнению, кто-то из МИД РФ должен официально обратиться к Белому дому и запросить телефонный звонок.

— И тут начинается игра, кто первый позвонит. Путин просто дурачком продолжает прикидываться. Анализировать все то, что он сказал абсолютно не стоит. Ключевое заявление сделал заместитель главы МИД Рябикин (речь идет о заместителе министра иностранных дел РФ Сергее Рябкове. — Ред.), он сказал: мы не можем урегулировать за 100 дней вопросы войны, если Соединенные Штаты будут выдвигать условия: не уйдете [из Украины] – мы вас завалим санкциями, — говорит политический эксперт.

Он считает, что россияне хотят, чтобы Трамп упрашивал их сесть за стол переговоров.

— Но Трамп может спокойно защищать национальные интересы Соединенных Штатов — продвигая американскую нефть и сжиженный газ на рынках и параллельно ударяя Россию довольно сильно. Так что лучше бы Путин вообще молчал, чем говорил такие банальные вещи, — отмечает Игорь Рейтерович.

По его мнению, ключевая вещь — это не заявление Путина, а слова Рябкова.

"Он сказал, что войну в Украине нельзя решить за 100 дней без реализма в США. И хотел бы понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе услышанных сигналов (ту они уже сигналы услышали), то не получится ни через 100 дней, ни больше", — цитирует российского дипломата политолог.

Он считает, что россияне могли бы и дальше делать вид, что это какие-то "не такие" сигналы, и они им не нравятся.

"А тут вылезает "миротворец" Путин и говорит: " Я Трампа всегда уважал, у нас были очень хорошие отношения". И вообще у него украли победу и возможно бы войны не было. Банальная такая история привлечения внимания и попытка снова перевести разговор в совсем другое русло", — заключает Игорь Рейтрович.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что крылось за ультиматумом Трампа Путина.