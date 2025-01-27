У Путина есть только два выхода: на Западе объяснили, что означают заявления Трампа о войне и экономике РФ

Элиты нервничают из-за состояния российской экономики.

За последнее время президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, которые касаются окончания войны в Украине и вписываются в прогнозы аналитиков относительно усиленного экономического давления, которое Вашингтон может оказывать на Москву.

Так, 22 января глава Белого дома обратился к Путину с призывом "пойти на соглашение и прекратить эту бессмысленную войну".

"Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется иного выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Что имел в виду Трамп и перед каким выбором стоит российский президент Путин, "Телеграф" расспросил Дэвида Лубина — эксперта программы глобальной экономики и финансов им. Майкла Кляйна в Королевском институте международных отношений в Лондоне, известном как Chatham House. До этого он более 17 лет был управляющим директором и главой отдела экономики развивающихся рынков в американском банке Citi.

"Прямо сейчас Трамп почти ничего не может сделать в плане торговых санкций. Просто потому, что уровень двусторонней торговли между Россией и США практически приближается к нулю. Россия экспортирует в США товаров на сумму менее пяти миллиардов долларов в год. ВВП России при этом составляет два триллиона долларов. Так что уровень экономической зависимости Москвы от Вашингтона фактически равен нулю", — объясняет Лубин.

По словам эксперта, более интересен подтекст последних заявлений американского президента. Он напоминает, как в прошлом году в нескольких публичных интервью, в частности, для Bloomberg и ведущего Такера Карлсона Трамп говорил о необходимости "разъединить" Россию и Китай.

"По сути, Трамп пытается создать "фотокопию" того, что сделал президент Никсон в 1970-х годах, когда пытался отвернуть Китай от Советского Союза. По моему мнению, Трамп во многом наследует президентство Никсона. Акцент Никсона на национальном могуществе, его путь использования тарифов, контроля за импортом и ощущения глобального баланса сил, думаю, оказали большое влияние на действующего президента.

Но к тому времени, когда Никсон пытался отвернуть Китай от Советского Союза, отношения между Китаем и СССР ухудшались уже около 10 лет, с начала 1960-х. И потому этого было относительно легко достичь.

Оттянуть Россию от Китая сейчас, только через три года после того, как Москва и Пекин заключили соглашение о партнерстве "без границ", и в то время, когда Россия и Китай полностью согласованы в том, как они хотят продвигать голос развивающихся стран в формировании глобального порядка, с точки зрения Трампа, будет гораздо более дорогой и более сложной дипломатической задачей, чем это было для Никсона тогда. Но именно об этом он раньше сказал", — рассуждает Дэвид Лубин.

Поэтому существует определенное противоречие между целями 47-го президента США по достижению перемирия и завершению войны в Украине с одной стороны, и масштабной целью переформатирования мирового порядка с другой, добавляет британский эксперт.

"Думаю, что лучший способ интерпретировать заявления Трампа на этой неделе состоит в том, что он пытается вернуть переговорные рычаги влияния на российское правительство и Путина… Но экономические средства, которые у него есть для этого, такие как прямые санкции или тарифы, очень ограничены. И даже если бы они не были ограничены, санкции остаются достаточно "затупленным" инструментом", — объясняет он.

"Не существует "магической санкции", которая заставит Владимира Путина очнуться и подумать: "О, я никогда об этом не думал. Теперь я должен изменить свое поведение. Теперь я должен прислушаться к тому, что говорит Дональд Трамп", — добавляет Лубин.

Россию не остановила даже заморозка Западом почти 300 миллиардов долларов российских валютных резервов в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"На протяжении десятилетия, которое предшествовало вторжению, вся стратегия России заключалась в накоплении этого "военного клада", который позволил бы ей функционировать почти без изменений в случае вторжения в Украину. Но Путин просчитался. Он потерял сотни миллионов долларов валютных резервов, но это не остановило войну".

Кроме потери валютных резервов за границей, другие дилеммы, с которыми сталкивается российская экономика на третий год войны, становятся все более болезненными. Факт высоких процентных ставок по кредитам и жесткой монетарной политики создает значительный стресс среди российских элит.

* Для справки: монетарная политика — это набор мер, предпринимаемых центральным банком страны для регулирования количества денег в обращении и процентных ставок с целью стабилизации экономики. Основная цель монетарной политики – контролировать инфляцию, способствовать экономическому росту и обеспечить стабильность на финансовых рынках.

На днях издание Reuters сообщило, что Путин был явно недоволен, когда узнал, что частные инвестиции в стране сокращаются из-за высокой стоимости кредитов.

Медиа отмечало, что некоторые из самых влиятельных российских бизнесменов, в частности, генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, алюминиевый магнат Олег Дерипаска и Алексей Мордашов, крупнейший акционер металлургической компании "Северсталь", публично критиковали высокие процентные ставки.

"Путин всегда поддерживал жесткую монетарную политику, которая обеспечивала низкую инфляцию, поскольку, как мне кажется, он считает, что высокая инфляция представляет угрозу его легитимности.

Сейчас в России очень высока инфляция, поскольку рост зарплат составляет 20%, спрос на рабочую силу значительно превышает ее предложение, а экономика растет быстрее своих потенциальных возможностей. С этой структурной проблемой Центральный банк сражается путем усиления монетарной политики.

Поэтому дилемма Путина выглядит так: либо он позволяет Набиуллиний (главе Центробанка РФ — Ред.) продолжать жесткую монетарную политику, чтобы снизить инфляцию, но с риском существенного спада экономической активности, либо выбирает другой путь, подобный политике президента Эрдогана в Турции, где приоритет отдается экономическому росту, но при этом инфляция принимается как следствие. И для западных политиков, для стран, сочувствующих судьбам Украины, важно сделать эту дилемму еще сложнее", — отмечает Дэвид Лубин.

По словам эксперта, чтобы сделать ситуацию хуже для России, нужно еще больше ограничить ее доступ к доходам в твердой валюте, устойчивой по отношению к собственному номиналу и курсам других валют. Речь о долларах, евро, фунтах стерлингов и так далее. Путь к этому озвучил Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Лучший способ достичь этого — снизить цены на нефть. Сейчас у России есть профицит текущего счета около 55 миллиардов долларов в год (ситуация, когда страна получает больше доходов от экспорта товаров и услуг, чем тратит на импорт — Ред.).

Но профицит в 55 миллиардов долларов 2024 существенно отличается от такого же профицита в 2021-м. Ведь сейчас он преимущественно финансируется Китаем и Индией. Не полностью, но большая часть валютных поступлений России поступает не в твердой валюте, а в неконвертируемой.

Для российских граждан их восприятие экономической ситуации и финансовой системы наиболее очевидно проявляется через курс рубля к доллару. Но чем больше Россия зависит от юаней и рупий, тем больше рубль слабеет к доллару. А чем больше рубль слабеет, тем больше это заставляет Набиуллину усиливать монетарную политику», – пояснил Лубин.

Впрочем, снижение цен на нефть на мировом рынке повлияет и на саму Америку.

Во-первых, Трамп хочет низких цен на нефть по внутриполитическим причинам, ведь это снизит инфляцию в США и подтвердит одну из причин, почему Трамп был избран. Ведь он обещал бороться с инфляцией.

Это позволит Трампу оказывать давление на Путина и привести его к переговорному столу, позволяя президенту США выглядеть или действительно стать миротворцем.

Но в то же время он не хочет слишком низкой цены на нефть, потому что это подорвет стимулирование внутреннего производства. Я недостаточно знаю о рынке нефти, чтобы сказать, какая цена на нефть одновременно удовлетворит потребителей в США, будет оказывать давление на российскую экономику и не создаст негативных стимулов для американских энергетических производителей. Но понятно, что он должен быть ниже, чем сегодня", — разъясняет экономист.

Задача Трампа в таких условиях — найти "золотую середину", которая все в себе соединит: и низкие цены для американских потребителей, и давление на Россию, и благоприятную ситуацию для добычи нефти в США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но на своих условиях.