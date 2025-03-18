Америка судорожно ищет яйца по всему миру и не находит их

Никто не может помочь Америке

США обратились в несколько европейских стран с просьбой экспортировать яйца из-за критического дефицита на внутреннем рынке. По словам Йоргена Нюберга Ларсена, менеджера Danish Eggs, американское Министерство сельского хозяйства направило запросы в Данию, Германию, Испанию, Францию, Нидерланды и Италию.

"США спрашивали практически все страны Европы", — отметил Ларсен. Офис Министерства сельского хозяйства США в Гааге обратился в европейские страны в конце февраля, а затем в марте снова спросил о возможных объемах поставок. Об этом сообщает издание Newsweek.

Цены на яйца в США достигли исторического максимума. В начале марта оптовые цены достигли рекордных 8,17 доллара за десяток, тогда как раньше они составляли около 2 долларов. Причиной является ограниченное предложение и сезонный спрос.

Впрочем, страны не очень торопятся помочь США справиться с кризисом. Финляндия отказалась помочь США, ссылаясь на отсутствие согласованных правил экспорта и недостаточное количество птиц. "Миллионы птиц пришлось уничтожить там из-за птичьего гриппа. Всего в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. Количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы их дефицита", — объяснила Веера Лехтила, исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов.

Турция согласилась экспортировать 15 000 тонн яиц в США. Поставки начались в феврале и продлятся до июля, как сообщил глава Центрального союза производителей яиц в Турции Ибрагим Афьон.

Впрочем, за последние недели цены на яйца в США несколько упали. Тем не менее министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост цен на яйца более чем на 40 процентов в 2025 году.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине обнаружили зараженные птичьим гриппом яйца. Их завезли с птицефабрики в Мазовецком воеводстве (Польша) в одно из предприятий Рожищенской общины.