Америка судомно шукає яйця по всьому світу і не знаходить їх

Ніхто не може допомогти Америці

США звернулися до кількох європейських країн із проханням експортувати яйця через критичний дефіцит на внутрішньому ринку. За словами Йоргена Нюберга Ларсена, менеджера Danish Eggs, американське Міністерство сільського господарства надіслало запити до Данії, Німеччини, Іспанії, Франції, Нідерландів та Італії.

"США запитували практично всі країни Європи", — зазначив Ларсен. Офіс Міністерства сільського господарства США у Гаазі звернувся до європейських країн наприкінці лютого, а потім у березні знову запитав про можливі обсяги поставок. Про це повідомляє видання Newsweek.

Ціни на яйця в США досягли історичного максимуму. На початку березня гуртові ціни сягнули рекордних 8,17 долара за десяток, тоді як раніше вони становили близько 2 доларів. Причиною є обмежена пропозиція та сезонний попит.

Втім, країни не дуже поспішають допомогти США впоратись з кризою. Фінляндія відмовилася допомогти США, посилаючись на відсутність узгоджених правил експорту та недостатню кількість птахів. "Мільйони птахів довелося знищити там через пташиний грип. Загалом у Фінляндії чотири мільйони курей-несучок. Кількість, яку ми могли б експортувати, не вирішила б їх дефіциту", — пояснила Веера Лехтіла, виконавча директорка Фінської асоціації птахівників.

Натомість Туреччина погодилася експортувати 15 000 тонн яєць до США. Постачання почалися в лютому і триватимуть до липня, як повідомив голова Центрального союзу виробників яєць у Туреччині Ібрагім Афйон.

Втім, за останні тижні ціни на яйця в США дещо впали. Проте міністерство сільського господарства США прогнозує зростання цін на яйця більш ніж на 40 відсотків у 2025 році.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні виявили заражені пташиним грипом яйця. Їх завезли з птахофабрики в Мазовецькому воєводстві (Польща) до одного з підприємств Рожищенської громади.