"Это же было уже!" Экс-советник Трампа оценил возможность выхода США из НАТО

Трамп не понимает сути войны России в Украине, говорит Джон Болтон.

Тревожные заявления о возможном уменьшении роли США в НАТО во время второго президентского срока Дональда Трампа вполне оправданы. Особенно на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник Дональда Трампа по национальной безопасности 2018-2019 годов Джон Болтон. Он объяснил, чего хочет сам Трамп.

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— Думаю, обеспокоенность вполне оправдана — Трамп вполне может выйти из НАТО, как он почти сделал во время саммита в Брюсселе в 2018 году, — говорит бывший советник.

По его мнению, из-за развязанного Россией конфликта отношения с НАТО становятся еще более острыми.

— Поэтому Трамп, в частности, выступает против гарантий безопасности НАТО для Украины или ее членства в Альянсе. Я считаю, что такая позиция неправильная. Это уступка России, и даже если ты намерен делать такие уступки, их следует делать в конце переговоров, а не в начале, — убежден эксперт по национальной безопасности.

Это еще раз показывает, что Трамп не понимает сущности этой войны. Он просто хочет, чтобы она исчезла из его повестки дня. А это значит, что ему безразлично, как она будет решена. Что, очевидно, очень опасно — и для безопасности США, и для Украины, — подытожил Джон Болтон.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" опасность сближения Москвы с Пекином.