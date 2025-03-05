В Украине обнаружили зараженные птичьим гриппом яйца: откуда они приехали

Партия зараженных яиц: что известно?

На Волыни обнаружили инкубационные яйца, которые могут быть заражены птичьим гриппом. Их завезли с птицефабрики в Мазовецком воеводстве (Польша) в одно из предприятий Рожищенской общины.

Как рассказал 5 марта в комментарии Общественному первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в области Сергей Куртяк, при ввозе продукции информации о вспышке гриппа на польской ферме не было. Сообщение от поставщика поступило только после завершения 21-дневной инкубации.

К концу недели всю партию зараженных яиц уничтожат. Точное количество подлежащей ликвидации продукции чиновник не уточнил.

"Этот случай касается исключительно инкубационных яиц. Они не используются для пищевых нужд и не попадут на рынок. Вся продукция изолирована в одном месте и будет утилизирована. Угрозы для жителей Волыни нет", — отметил Сергей Куртяк.

По словам чиновника, последний раз птичий грипп на Волыни фиксировали в январе 2024 года — тогда вирус обнаружили у домашней птицы в городе Рожище.

Ранее "Телеграф" писал о том, что дефицит и рост цен на куриные яйца в США побуждает власти искать нестандартные решения. В частности, министр аграрной политики страны Брук Роллинз предлагает американцам самостоятельно разводить кур.