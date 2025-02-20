В США дефицит яиц: для американцев уже ввели ограничения на продажу

Рекордные цены на яйца в США: почему они дорожают

Цены на куриные яйца в США достигли исторических максимумов. В феврале 2025 года средняя стоимость дюжины яиц подскочила до $5,49, что на 80% больше, чем в начале 2024 года. В некоторых штатах цены уже превысили $10.

Как сообщает LIGA.net, специалисты объясняют кризис вспышкой птичьего гриппа H5N1, охватившего все 50 штатов и Пуэрто-Рико. За последние месяцы уничтожено более 21 млн кур-несушек, что повлекло за собой дефицит и ажиотаж на рынке. Дополнительным фактором стало сокращение штата ветеринарной службы США на 25%, что затруднило борьбу с эпидемией.

В ответ на кризис ряд американских торговых сетей ввел ограничение на продажу яиц: у Costco можно приобрести не больше трех упаковок, у Trader Joe’s – всего одну дюжину.

На фоне дефицита США ищут новых поставщиков, и здесь Украина может сыграть немаловажную роль. Украинские птицефабрики способны обеспечить экспорт крупных партий яиц, что частично может компенсировать потери американского рынка.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на яйца, если ситуация с птичьим гриппом не улучшится в ближайшие месяцы.

Ранее Телеграф писал о том, где сейчас можно купить самые дешевые яйца в Украине.