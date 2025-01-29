В Украине зимой начался дефицит наличных долларов. Это связано с одним фактором

Спрос подскочил не только на доллары, но и на евро

На украинском валютном рынке достаточно давно наблюдается тенденция к росту курса доллара. Однако из-за этого банковская система столкнулась с тем, что в стране начался ощутимый дефицит долларовых банкнот.

Это стало заметно уже в начале 2025 года. Об этом заявили банкиры во время круглого стола, проведенного "Финансовым клубом".

Как оказалось, зимой начал стремительно расти курс доллара и люди активно скупали наличку. При этом импортеры валюты накануне конца года делали дополнительные запасы, но их оказалось недостаточно.

"Банки не могли удовлетворить весь спрос на наличную валюту со стороны населения. Это создало определенную нагрузку и на кассы, и на курс", — рассказал начальник управления казначейства "Сенс Банка" Александр Куцовский.

Финансовые учреждения столкнулись с тем, что за два дня нужно было заказывать валюту, если это был объем более 500 долларов. Но, к сожалению, курс за это время мог вырасти и именно этот фактор создавал дополнительный ажиотаж на наличном валютном рынке.

"Однако, как только население увидело, что валюты в кассах стало достаточно и ее можно покупать в нужном объеме, а курс стоит на месте и перестал расти, то сразу спрос на наличную валюту снизился", — резюмировал Куцовский.

Если же клиенты банков сталкивались с тем, что в кассах они не могли купить доллары, то их внимание переключалось на евро. И если раньше на евро был в Украине минимальный спрос, то сейчас люди все больше покупают эту валюту.

И эксперты прогнозируют, что чем больше наша экономика интегрируется в ЕС, тем больше интереса будет именно к евро среди украинцев.

Напомним, если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, владельцу денег могут предложить осуществить операцию инкассо. За эту процедуру клиенту придется заплатить комиссию по тарифам банка и она будет зависеть от степени повреждения банкнот.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такое доллары со "звездочками" и в чем их особенность. Как оказалось, за подобными "звездными" долларами охотятся коллекционеры по всему миру и такие банкноты можно продать на специальных аукционах по цене выше их номинальной стоимости.