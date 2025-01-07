В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

Пациент подхватил штамм D1.1 – это разновидность вируса

В Соединенных Штатах зафиксирован первый летальный случай от птичьего гриппа H5N1. Больному было 65 лет, он заразился после контакта со стаей птиц на заднем дворе своего дома.

Пациент имел сопутствующие заболевания и находился под наблюдением врачей в штате Луизиана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Луизианы.

Медики проверили всех контактировавших с больным, но новых случаев заражения не нашли. Пациент подхватил штамм D1.1 – это разновидность вируса, которая распространена среди диких и домашних птиц.

Американский Центр по контролю заболеваний уверяет: для большинства людей угроза заражения остается низкой, пишет CNN. Впрочем, ученые обнаружили, что вирус изменился и приспособился к заражению дыхательных путей человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2003 года в мире зарегистрировано около 900 случаев заражения птичьим гриппом. Приблизительно половина инфицированных умерла.

Медики рекомендуют избегать контакта с больными или мертвыми животными и их экскрементами. Особую осторожность следует проявлять владельцам домашней птицы и работникам птицефабрик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве рассказали, какую угрозу несет метапневмовирус. Простые меры помогут минимизировать риск заражения.