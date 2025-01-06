Не страшнее гриппа: в Минздраве рассказали, какую угрозу несет метапневмовирус

Простые меры помогут минимизировать риск заражения

Украинцам не стоит беспокоиться из-за сообщения о метапневмовирусе в Украине. Ведь он обычный, где циркулирует каждый год во время сезона простуд.

Ежегодно появляется информация о вирусах, которые сейчас распространяются, а также рекомендации относительно того. Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

"Метапневмовирус" — это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона", — говорится в сообщении.

Симптомы вируса

Они похожи на симптомы простуды или легкого гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. Важно отметить, что этот вирус обычно проходит легче гриппа и очень редко вызывает серьезные осложнения.

Чтобы защитить себя

Мойте руки с мылом после контакта с потенциально зараженными поверхностями или людьми.

Избегайте близкого контакта с больными.

Соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем).

Регулярно проветривайте помещение для поддержания свежего воздуха.

Эти простые меры помогут минимизировать риск заражения и поддержать здоровье во время эпидсезона.

Человеческий метапневмовирус (hMPV) давно существует в мире, был обнаружен в 2001 году. Он распространён среди людей и животных, вызывая респираторные инфекции. Это нормальная часть природной циркуляции вирусов среди людей и животных.

Напомним, в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией.