Не страшнее гриппа: в Минздраве рассказали, какую угрозу несет метапневмовирус
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простые меры помогут минимизировать риск заражения
Украинцам не стоит беспокоиться из-за сообщения о метапневмовирусе в Украине. Ведь он обычный, где циркулирует каждый год во время сезона простуд.
Ежегодно появляется информация о вирусах, которые сейчас распространяются, а также рекомендации относительно того. Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.
"Метапневмовирус" — это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона", — говорится в сообщении.
Симптомы вируса
Они похожи на симптомы простуды или легкого гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. Важно отметить, что этот вирус обычно проходит легче гриппа и очень редко вызывает серьезные осложнения.
Чтобы защитить себя
- Мойте руки с мылом после контакта с потенциально зараженными поверхностями или людьми.
- Избегайте близкого контакта с больными.
- Соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем).
- Регулярно проветривайте помещение для поддержания свежего воздуха.
Эти простые меры помогут минимизировать риск заражения и поддержать здоровье во время эпидсезона.
Человеческий метапневмовирус (hMPV) давно существует в мире, был обнаружен в 2001 году. Он распространён среди людей и животных, вызывая респираторные инфекции. Это нормальная часть природной циркуляции вирусов среди людей и животных.
Напомним, в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией.