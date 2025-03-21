Скорость 2 Маха и технологии "стелс": Трамп рассказал об истребителе шестого поколения США

F-47 будет летать вместе с роем дронов, чего не может делать ни один другой самолет

Компания Boeing получила контракт на создание истребителя следующего поколения для доминирования в воздухе ВВС США под названием F-47. Он будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 1450 км/ч) и получит передовые технологии малозаметности.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме в пятницу, 21 марта. Прототип самолета проходит испытания в течение пяти лет.

"Компания Boeing разработает систему доминирования в воздухе следующего поколения", – сказал американский президент.

Он также добавил, что первый в мире истребитель шестого поколения будет называться F-47.

"Экспериментальный F-47 летает уже пять лет. Он превосходит все остальные самолеты", – пояснил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что не может назвать точную цену самолета, поскольку на нее влияют некоторые технологии и размеры самолета.

"F-47 будет летать вместе с множеством дронов. Это новая технология, он не будет летать в одиночку. Ни один другой самолет не может летать с дронами", – сказал он.

Кроме того, по словам Трампа, самолет будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 1450 км/ч) и будет оснащен передовыми технологиями "стелс".

Он также добавил, что США смогут продавать облегченные версии F-47 союзникам.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет, сопровождавший президента, заявил: "Мы будем доминировать в небе долгие годы с F-47. Мы никуда не уйдем".

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