Истребитель F-16 пролетел прямо над крышами домов в Сумах: впечатляющее видео
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Мало кому до этого удавалось поймать такую "птичку" в объектив
Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины запечатлели жители Сум. Самолет пролетел над прифронтовым городом на сверхнизкой высоте.
Об этом сообщает YouTube-канал "Цензор.НЕТ", публикуя соответствующее видео. Утверждается, что на кадрах запечатлен именно F-16. И хотя официальных подтверждений этому нет, действительно, силуэт самолета очень похож на данный летательный аппарат.
Стоит отметить, что мало кому до этого удавалось поймать такую "птичку" в объектив, а тем более с такого близкого расстояния. С лета 2024 года, когда Украина получила первые F-16, в сети появлялось всего несколько видеороликов, на которых были запечатлены украинские F-16.
Также обратим внимание, что Сумская область граничит с Курской областью России. А это направление фронта является сейчас одним из самых горячих.
Истребитель F-16
- Скорость — более 1900 км/ч,
- Максимальная скорость – 2 120 км/ч при высоте полета 12 200 м,
- Дальность полета – более 4000 км,
- Боевой радиус действия — 600 км,
- Длина – более 15 метров,
- Размах крыльев с ракетами – 10 метров, без – до 9,5 метров.
А более подробно о данных самолетах можно прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в последние дни редкие российские самолеты-разведчики ДРЛО А-50, которые называют "летающими радарами" и "предвестниками войны", почти постоянно находятся в воздухе.