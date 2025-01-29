Упал за считанные секунды. В США разбился истребитель F-35 (впечатляющее видео)
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В полете случилась чрезвычайная ситуация
На Аляске в США во вторник, 28 января, во время тренировочного полета разбился истребитель F-35. Пилот ВВС США выжил, угрозы его жизни нет.
Как сообщает AP, в ходе полета произошла неисправность, но пилот смог катапультироваться с самолета, рассказал полковник Пол Таунсенд. По его словам, самолет разбился при посадке на авиабазе ВВС Эйельсон.
Он добавил, что перед крушением пилот сообщил о чрезвычайной ситуации во время полета. Самолет в результате падения получил значительные повреждения. Состояние пилота стабильное, однако его обследуют в больнице.
Полковник Пол Таунсенд подчеркнул, что в ВВС Соединенных Штатов будет проведено тщательное расследование инцидента. Его цель – "свести к минимуму вероятность того, что подобные события повторятся".
В 2016 году авиабазу Эйельсона выбрали для размещения 54 самолетов F-35. Для этого база была расширена, на строительство 36 новых зданий и десятков жилых мест было потрачено полмиллиарда долларов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский пилот истребителя F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть российских крылатых ракет над Украиной во время массированной атаки 13 декабря. Такие результаты на F-16 достигнуты впервые в истории.