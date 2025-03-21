Рус

Швидкість 2 Маха та технології "стелс": Трамп розповів про винищувач шостого покоління США

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Візуалізація Boeing передбачуваних бойових літаків ВМС США шостого покоління, що пролітають повз авіаносця Новина оновлена 21 березня 2025, 18:56
Візуалізація Boeing передбачуваних бойових літаків ВМС США шостого покоління, що пролітають повз авіаносця. Фото Boeing

F-47 літатиме разом із роєм дронів, чого не може робити жоден інший літак

Компанія Boeing отримала контракт створення винищувача наступного покоління для домінування у повітрі ВВС США під назвою F-47. Він розвиватиме швидкість понад 2 Махи (близько 1450 км/год) і отримає передові технології малопомітності.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Білому домі у п’ятницю, 21 березня. Прототип літака проходить випробування упродовж п’яти років.

"Компанія Boeing розробить систему домінування у повітрі наступного покоління", – сказав американський президент.

Він також додав, що перший у світі винищувач шостого покоління називатиметься F-47.

"Експериментальний F-47 літає вже п’ять років. Він перевершує решту літаків", — пояснив Трамп.

Глава Білого дому уточнив, що не може назвати точну ціну літака, оскільки на неї впливають деякі технології та розміри літака.

"F-47 літатиме разом з безліччю дронів. Це нова технологія, він не літатиме поодинці. Жоден інший літак не може літати з дронами", – сказав він.

Крім того, за словами Трампа, літак розвиватиме швидкість понад 2 Махи (близько 1450 км/год) і буде оснащений передовими технологіями "стелс".

Він також додав, що США зможуть продавати спрощені версії F-47 союзникам.

Своєю чергою, міністр оборони США Піт Гегсет, який супроводжував президента, заявив: "Ми домінуватимемо в небі довгі роки з F-47. Ми нікуди не підемо".

Раніше винищувач F-16 Збройних сил України зловили на відео мешканці Сум. Літак пролетів над прифронтовим містом на наднизькій висоті.

Теги:
#США #Літаки #Винищувач #Дональд Трамп