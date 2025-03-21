Швидкість 2 Маха та технології "стелс": Трамп розповів про винищувач шостого покоління США

F-47 літатиме разом із роєм дронів, чого не може робити жоден інший літак

Компанія Boeing отримала контракт створення винищувача наступного покоління для домінування у повітрі ВВС США під назвою F-47. Він розвиватиме швидкість понад 2 Махи (близько 1450 км/год) і отримає передові технології малопомітності.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Білому домі у п’ятницю, 21 березня. Прототип літака проходить випробування упродовж п’яти років.

"Компанія Boeing розробить систему домінування у повітрі наступного покоління", – сказав американський президент.

Він також додав, що перший у світі винищувач шостого покоління називатиметься F-47.

"Експериментальний F-47 літає вже п’ять років. Він перевершує решту літаків", — пояснив Трамп.

Глава Білого дому уточнив, що не може назвати точну ціну літака, оскільки на неї впливають деякі технології та розміри літака.

"F-47 літатиме разом з безліччю дронів. Це нова технологія, він не літатиме поодинці. Жоден інший літак не може літати з дронами", – сказав він.

Крім того, за словами Трампа, літак розвиватиме швидкість понад 2 Махи (близько 1450 км/год) і буде оснащений передовими технологіями "стелс".

Він також додав, що США зможуть продавати спрощені версії F-47 союзникам.

Своєю чергою, міністр оборони США Піт Гегсет, який супроводжував президента, заявив: "Ми домінуватимемо в небі довгі роки з F-47. Ми нікуди не підемо".

Раніше винищувач F-16 Збройних сил України зловили на відео мешканці Сум. Літак пролетів над прифронтовим містом на наднизькій висоті.