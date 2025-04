Неоднократно ловили на лжи: кем на самом деле является так называемый "духовный советник" Трампа Марк Бернс

Никакой он не "духовный советник" и не "духовник"

Недавно Украину посетил американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют "духовником" или "духовным советником" президента США Дональда Трампа.

Однако известный украинский богослов, архимандрит Кирилл Говорун, доктор философских наук и профессор Лойола-Меримаунтского университета в Лос-Анджелесе, предостерегает от использования таких терминов.

"Недавно посетивший Киев пастор Марк Бернс в некоторых украинских СМИ представлен как "духовник Трампа". Это явный нонсенс, потому что ни в религиозных традициях Трампа, ни Бернса нет даже такого понятия", — объясняет Говорун.

По словам богослова, называть Бернса "духовным советником" тоже является преувеличением. "Трамп иногда делает вид, что имеет "духовных советников", потому что это нравится многим его избирателям, но на самом деле он в таких советниках не нуждается. Бернс как "духовный советник" — это пиар-ход, рассчитанный на круги наиболее фанатичных последователей Трампа", — отмечает архимандрит.

Кто такой Марк Бернс?

Марк Бернс родился и проживает в штате Южная Каролина. Он является соучредителем и генеральным директором The NOW Television Network — базирующейся в его родном штате христианской телесети. Бернс основал межконфессиональную церковь The Harvest Praise & Worship Center в городе Изли. Он воспитывает семерых взрослых детей.

В 2016 году журнал Time назвал Бернса "главным пастором Дональда Трампа" и включил в список "16 человек, повлиявших на президентские выборы 2016 года". Во время своей карьеры пастор неоднократно пытался войти в политику. Он баллотировался в Палату представителей США от 4-го округа Южной Каролины в 2018, 2022 и 2024 годах, но ни разу не одержал победу.

Неоднозначная репутация

Кирилл Говорун характеризует Бернса как преданного поклонника Трампа: "Он кажется преданным Трампу больше, чем Христу. В частности, он готов публично оправдывать любой нехристианский или антихристианский поступок Трампа, и этим ему полезен".

По словам богослова, Бернс является примером "фидеиста" — человека, который готов верить каждому слову своего кумира, даже если оно очевидно ложно. "Задача Бернса не в том, чтобы убеждать Трампа в обратном, а чтобы убеждать его последователей верить каждому слову своего мессии", — объясняет Говорун.

Репутация Бернса также пострадала из-за скандалов с ложными утверждениями. "Как и Трампа, Бернса неоднократно ловили на лжи. Например, он лгал о своем образовании и службе в армии. Правда, в отличие от Трампа, он позже признавал, что лгал", — отмечает архимандрит.

Позиция по отношению к Украине

Во время визита в Украину Бернс сделал несколько заявлений в поддержку нашей страны. В своих сообщениях в социальных сетях он подчеркивал, что именно Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине.

"Эти солдаты (украинские, — Ред.) на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 самолетов F-35, средства ПВО, чтобы сбивать дроны, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей. Помните, именно президент Трамп направил "Джавелины", а не подушки".

"Президент Трамп является лучшим другом невинного гражданского населения Украины. Он положит конец этой войне", — добавил пастор.

Однако Кирилл Говорун скептически оценивает потенциальное влияние таких заявлений: "С одной стороны, хорошо, что Бернс в соцсетях что-то положительное написал об Украине, но это никак не повлияет ни на самого Трампа, ни на сомнения в его словах среди верующих в него".

Итак, несмотря на громкие заявления и поддержку Украины, Марк Бернс является одним из многих сторонников Трампа, а не его духовником или влиятельным советником.

