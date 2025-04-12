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Цветная посыпка и мастика уже в прошлом: как необычно украсить паску

Автор
Катерина Любимова
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Как оригинально украсить куличи на Пасху 2025
Как оригинально украсить куличи на Пасху 2025. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Делайте оригинальный декор, чтобы ваши куличи отличались на столе

Близится Пасха, а ее основными атрибутами являются крашенки и куличи. Мы уже делились оригинальными идеями покраски яиц без химии, а теперь расскажем, как оригинально украсить свои пасочки, чтобы они не только радовали глаз, но и стали настоящим украшением стола.

"Телеграф" собрал несколько интересных идей, как необычно и красиво украсить куличи на Пасху. Декор из мастики и посыпки оставьте в прошлом.

Вербовые веточки

Есть интересная идея, как создать красивые вербовые веточки для паски, которые не только придадут праздничный вид, но и будут оригинальными. Ею поделилась в TikTok Nataliia.zhuk.

Для декора вам понадобятся несколько простых ингредиентов: соломка, маршмеллоу, сахарная пудра и немного кондитерских украшений, таких как бусины или кристаллы

В первую очередь возьмите маршмеллоу, растопите его в горячей воде до мягкой консистенции и поместите в кондитерский мешок. Затем возьмите соломку — это будет основа для наших веточек. К соломке прикрепляйте "пухлые" кусочки маршмеллоу, создавая форму вербовых почек. После этого обваляйте их в сахарной пудре или сахаре для дополнительного блеска и текстуры.

Сухофрукты, орехи, цукаты

Вместо привычных фигурок из мастики, которые часто выглядят слишком сладко и тяжело, лучше украсить паски сухофруктами, орехами и цукатами. Во-первых, такие украшения придают куличам не только эстетический, но и натуральный вкус. Сухофрукты добавляют приятную кислинку и сладость, орехи — хруст и насыщенность, а цукаты придают яркость и особую текстуру.

Чем украсить паску
Чем украсить паску, Фото: freepik

К тому же, эти ингредиенты не перегружают десерт излишней сладостью и добавляют полезные элементы. В отличие от мастики, которая часто слишком плотная и приторная, сухофрукты и орехи делают украшение паски более гармоничным и легким.

"Телеграф" писал ранее, как сделать космические яйца на Пасху. Этим вы еще никогда их не красили.

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