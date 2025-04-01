Трамп снова наделал заявлений: подтвердил готовность вводить санкции против России и набросился на Украину

Трамп снова значительно завысил объемы военной помощи для Украины и угрожал Зеленскому

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме 31 марта вновь наделал противоречивых заявлений. Так, он заявил, что готов ввести новые санкции против России, если обитатель Кремля Владимир Путин "не справится со своей работой", однако заявил, что не хочет этого делать, и верит, что Путин выполнит часть соглашения. Также Трамп снова наврал об объеме военной помощи Украине и высказался о членстве Киева в НАТО.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести новые санкции против РФ, если не будет мирного соглашения.

"Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей… Я не хочу вводить вторичные тарифы против его нефти, но думаю, что я поступил бы так, если бы считал, что он не справляется со своей работой. Но я верю, что он выполнит свою часть соглашения", – заявил он, имея в виду Путина.

Впрочем, не обошлось без спорных заявлений и открытой лжи. Трамп снова значительно завысил объемы военной помощи для Украины, заявив о якобы 350 миллиардах долларов – цифре, которую уже много раз опровергали. При этом военную помощь Европы он оценил всего в 100 млрд, что тоже неправда, поскольку сумма значительно больше. Трамп заявил, что якобы пытается компенсировать эти расходы – несмотря на то, что Украина открытым текстом заявила, что не должна Вашингтону за военную помощь ни копейки.

Президент США добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "старается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых". Но Трамп в этот момент увернулся от упоминания о том, что Вашингтон в последний момент предложил Украине кабальный договор, полностью изменив все договоренности.

Еще одно скандальное заявление Трампа касалось вступления Украины в НАТО. В частности, он повторил российский пропагандистский нарратив о том, что желание Украины вступить в Альянс якобы стало причиной вторжения России и пообещал, что Киев не вступит в НАТО при его жизни.

Отметим, недавно Трамп заявил, что Зеленский не хочет подписывать соглашение и прибег к угрозам в его адрес. Он заявил, что решение украинского президента якобы будет иметь "плохие последствия", а сам Зеленский – "большие проблемы". Также Трамп выразил свое недовольство заявлениями представителей как Украины, так и России по поводу войны. Он считает, что риторика обеих сторон не способствует достижению мира.

Между тем, американские экономисты считают, что Трамп пока не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.