"Военные не просят денег": пастор Трампа обнародовал сильное послание после визита в Бучу

Пастор встретился в Украине с представителями разных религиозных конфессий

Духовный советник президента США Дональда Трампа Майкл Бернс посетил Бучу, Бородянку и Ирпень, после чего обнародовал сильное послание. В нем он отметил, что Украина нуждается в оружии.

По его словам, война в Украине это больше, чем вопрос политики и поддержки тех или иных партий. Сообщение было обнародовано в его Facebook.

По итогу визита он сообщил, что встретился с представителями разных конфессий, которые рассказали ему о том, что россияне похитили и вывезли за границу около 20 тысяч детей, 700 религиозных зданий было разрушено, а в последнее время стало известно о 300 изнасилованных женщинах.

Также он узнал об историях расстрелянных священников и мирных жителей, убитых молодых военнослужащих, а также увидел фотографии мертвых детей и стариков. Бернс отметил, что в этой ситуации его не интересует, кто что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и о вопросе выделения средств на поддержку украинских военных.

"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 (истребителей) F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще летят на гражданские здания и убивают людей. Помните, именно президент Трамп отправил Javelin вместо подушек. Президент Трамп самый лучший друг невинных мирных жителей Украины. Он положит конец этой войне", — написал он.

Как известно, Бернс является евангелистом, политиком и пастором из Южной Каролины. Он был одним из первых сторонников Дональда Трампа во время его первой каденции и вошел в список Times из "16 людей, которые сформировали президентские выборы 2016 года".

Как сообщалось ранее, 30 марта появилась информация о том, что Трампа очень сильно разозлило поведение Путина в контексте нежелания идти на прекращение огня. Из-за этого он пригрозил ввести пошлины против ее нефтяной промышленности.