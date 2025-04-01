Департамент Маска DOGE прекратит существование: Трамп сказал, когда это произойдет

Трамп не дал прямого ответа на вопрос, продолжит ли DOGE работу в отсутствие Маска

"Департамент государственной эффективности США" (DOGE), сформированный в администрации президента миллиардером Илоном Маском, скоро прекратит свое существование. Илон Маск в свое время согласился помочь с оптимизацией правительства при условии, что он 130 дней будет работать как государственный служащий, а это время скоро проходит.

Об этом сказал президент Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами, сообщает CNN. Трамп заявил, что Маск очень скоро "вернется назад".

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется назад… Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию", — заявил он.

При этом Трамп не дал прямого ответа на вопрос, продолжит ли DOGE работу в отсутствие Маска. Он отметил, что руководители правительственных федеральных агентств якобы "многому научились", в том числе "работать вполне самостоятельно". Возможно, предположил президент США, некоторые из них захотят оставить в будущем сотрудников DOGE уже в своем штате.

"Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать ее, знаете, как мы говорим, со скальпелем, и это то, чего мы хотим", – сказал он.

Как известно, Маск в администрации Трампа руководит временным федеральным органом под названием "Департамент государственной эффективности" (DOGE). Это ведомство занимается сокращением бюджетных расходов и уже инициировало ряд противоречивых решений. Среди них ликвидация USAID – структуры, посредством которой финансировались многочисленные гуманитарные проекты по всему миру.

Также Маск посетил Пентагон в рамках поручения Трампа о проверке расходов, после чего в СМИ появилась информация о том, что он изучал там секретную информацию о возможной войне с Китаем. Поэтому сотрудников министерства проверят на полиграфе.