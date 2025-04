Неодноразово ловили на брехні: ким насправді є так званий "духовний радник" Трампа Марк Бернс

Ніякий він не "духовний радник" і не "духівник"

Нещодавно Україну відвідав американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого називають "духівником" або "духовним радником" президента США Дональда Трампа.

Проте відомий український богослов, архімандрит Кирило Говорун, доктор філософських наук та професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, застерігає від використання таких термінів.

"Пастор Марк Бернс, який нещодавно відвідав Київ, в деяких українських ЗМІ представлений як 'духівник Трампа'. Це явний нонсенс, бо ані в релігійних традиціях Трампа, ані Бернса немає навіть такого поняття", — пояснює Говорун.

За словами богослова, називати Бернса "духовним радником" також є перебільшенням. "Трамп інколи вдає, що має 'духовних радників', бо це подобається багатьом його виборцям, але насправді він в таких радниках не має потреби. Бернс як 'духовний радник' — це піар-хід, розрахований на кола найбільш фанатичних послідовників Трампа", — зазначає архімандрит.

Хто такий Марк Бернс?

Марк Бернс народився та проживає у штаті Південна Кароліна. Він є співзасновником і генеральним директором The NOW Television Network — християнської телемережі, що базується в його рідному штаті. Бернс заснував міжконфесійну церкву The Harvest Praise & Worship Center у місті Ізлі. Він виховує сімох дорослих дітей.

У 2016 році журнал Time назвав Бернса "головним пастором Дональда Трампа" та включив до списку "16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року". Протягом своєї кар'єри пастор неодноразово намагався увійти в політику. Він балотувався до Палати представників США від 4-го округу Південної Кароліни у 2018, 2022 та 2024 роках, але жодного разу не здобув перемоги.

Неоднозначна репутація

Кирило Говорун характеризує Бернса як відданого прихильника Трампа: "Він здається відданим Трампу більше, ніж Христу. Зокрема, він готовий публічно виправдовувати будь-який нехристиянський або антихристиянський вчинок Трампа, і цим йому корисний".

За словами богослова, Бернс є прикладом "фідеїста" — людини, яка готова вірити кожному слову свого кумира, навіть якщо воно є очевидно неправдивим. "Завдання Бернса не у тому, щоби переконувати Трампа у зворотньому, а щоби переконувати його послідовників вірити кожному слову свого месії", — пояснює Говорун.

Репутація Бернса також постраждала через скандали з неправдивими твердженнями. "Як і Трампа, Бернса неодноразово ловили на брехні. Наприклад, він брехав про свою освіту і службу в армії. Правда, на відміну від Трампа, він пізніше визнавав, що брехав", — зазначає архімандрит.

Позиція щодо України

Під час візиту до України Бернс зробив декілька заяв на підтримку нашої країни. У своїх дописах у соціальних мережах він наголошував, що саме Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні.

"Ці солдати (українські, — Ред.) на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, засоби ППО, щоб збивати дрони, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей. Пам'ятайте, саме президент Трамп надіслав "Джавеліни", а не подушки", — написав Бернс.

"Президент Трамп є найкращим другом невинного цивільного населення України. Він покладе край цій війні", — додав пастор.

Проте Кирило Говорун скептично оцінює потенційний вплив таких заяв: "З одного боку, добре, що Бернс у соцмережах щось позитивне написав про Україну, але це ніяк не вплине ані на самого Трампа, ані посіє сумніви у його словах серед віруючих у нього".

Отже, попри гучні заяви та підтримку України, Марк Бернс є лише одним із багатьох прихильників Трампа, а не його духівником чи впливовим радником.

Отже, попри гучні заяви та підтримку України, Марк Бернс є лише одним із багатьох прихильників Трампа, а не його духівником чи впливовим радником.