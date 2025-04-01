Надавит ли Трамп на Путина из-за войны в Украине? Эксглава МИД оценил шансы

Президент США пока действует так же, как и его предшественники

С начала своего президентства Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях урегулировать российско-украинскую войну. Однако насколько реальны эти заявления и готов ли новый американский президент действительно давить на Россию?

Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA выразил сомнения в реальных намерениях американской администрации. "Я в этом уже не уверен, потому что, видите ли, в отношении России никаких даже намеков на какие-то серьезные шаги не заметно", – отметил дипломат.

По словам Огрызко, администрация Трампа пока только продолжает политику предшественников – поддерживает действующие санкции против России и обеспечивает Украину оружием согласно договоренностям, заключенным еще при президентстве Байдена.

Бывший министр обращает внимание на отсутствие конкретики в заявлениях Трампа. Президент США говорит об установлении "морального дедлайна", но не указывает никаких сроков и не объясняет, какие последствия ждут Россию в случае невыполнения требований.

Никаких новых инициатив или практических шагов, свидетельствующих о реальной готовности Трампа давить на Путина, пока нет. Все действия ограничиваются только публичными заявлениями без конкретных механизмов воплощения.

Ранее "Телеграф" также писал, что Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине за 100 дней. Какие у этого шансы – объясняет WSJ.