Соглашение о ископаемых не защищает Украину, но… Как работает политика в США

Трамп должен получить результат, поэтому хочет подписать соглашение

Соглашение Украины со США по поводу полезных ископаемых не выглядит как предоставление реальных гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона, потому что должны быть задействованы еще закулисные механизмы. На президента США Дональда Трампа будут давить даже не политики, а крупный бизнес.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил, как работает политика в США.

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— Конечно, нам хотелось бы видеть в этом соглашении прямую причинно-следственную связь между экономическими и вопросами безопасности. Условно говоря, США, имея экономические интересы в Украине, которые могут быть нарушены из-за военных действий РФ, сразу же принимают решение о какой-то реакции на такую агрессию, — говорит нардеп.

Он сожалеет, что в этом документе нет прямой причинно-следственной связи.

— Но мы должны понимать, как работает политика в США. Она работает, благодаря финансированию людей и компаний. Традиционно Республиканскую партию финансируют "old money", то есть крупные производители. Понятно, что эти компании будут заинтересованы в помощи Украины. И когда по этим компаниям прилетает (если они вложатся в разработку полезных ископаемых в Украине. — Ред.), конечно, они будут задавать вопросы руководству США: "А вы не хотите защитить эти интересы?" — продолжает "слуга".

По его словам, определенная зависимость есть, однако она не такая пряма, как Украина хотела бы видеть в этом документе.

— Когда мы общались в Госдепе (кроме того, украинская делегация провела около 30 встреч с представителями Конгресса из обеих палат и обеих партий. — Ред.), то они говорили, что Трампу нужно показать результат и он хочет подписанное соглашение для этого. Для него не столь важны детали этого соглашения, и это наше право и даже обязанность выбивать максимально эффективные условия. И эти экономические связи больше объединят наши страны. США будут иметь интерес здесь, и этот интерес даст защиту от российской агрессии, в том числе, — подытожил Егор Чернев..

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Трамп применит к Путину кнут вместо пряника.