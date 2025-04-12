Почти без шансов: в СМИ оценили перспективы подписания соглашения об ископаемых между Украиной и США

Никакие гарантии безопасности со стороны США Украине не предоставляются – а эти гарантии являются одним из главных требований Киева

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной имеет мало шансов на заключение из-за слишком огромных требований США к Украине. Они нереальны, поэтому обсуждение чиновниками США и Украины 11 апреля предложения Вашингтона не продвинуло подписание.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Встреча между делегациями, сказал собеседник издания, прошла в "антагонистической" атмосфере из-за того, что администрация Трампа в очередной раз изменила проект, расширив список требований и сделав его "максималистским".

"Обстановка на переговорах очень антагонистическая", – сказал источник.

В частности, США требуют привилегированного доступа к месторождениям полезных ископаемых в Украине. Вашингтон требует от Украины возместить "расходы" на оказание военной помощи, предоставляемой администрацией Джозефа Байдена безвозмездно. Более того, у Трампа теперь считают оказанную помощь "кредитом", поэтому требуют от Украины направлять все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями в общий инвестиционный фонд, пока не будет "погашен" этот "кредит" – причем на сумму оказанной помощи будет начисляться 4% годовых.

Настоящим неприятным сюрпризом стало требование США к Украине передать под контроль Международной корпорации по финансированию развития правительства США газопровод, который идет через Украину и соединяет газовые сети России и Европы. При этом никакие гарантии безопасности со стороны США Украине не предоставляются – а эти гарантии являются одним из главных требований Киева. Таким образом, вероятность, что Украина подпишет соглашение на таких условиях, близка к нулю.

Отметим, американские СМИ подтверждают, что администрация Трампа "предложила" Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которое предусматривает возврат всей оказанной помощи без гарантий безопасности. Соглашение может стать частью более широких переговоров по поводу будущего двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном.

Какие полезные ископаемые есть в Украине

В недрах Украины обнаружено около 20 000 месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. 8 172 месторождения с запасами 94 видов минерального сырья имеют промышленное значение.

В частности, на территории Украины разработаны и обнаружены месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана; железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца. В недрах страны также золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды и рассеянные элементы германий, скандий.

США считают стратегически важными более 20 полезных ископаемых, значительные залежи которых находятся в нашей стране. В частности, речь идет про титан, использующийся для изготовления крыльев самолетов, литий, ключевой для нескольких технологий изготовления батарей, и уран, который используется в ядерной энергетике.

Как сообщал "Телеграф", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украину нужно было "заставить" подписать соглашение по поводу полезных ископаемых еще до момента визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Подписание соглашения якобы сорвалось из-за перепалки в Белом доме.

У Трампа не скрывают, что ждут от Украины скорого подписания нового варианта соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона не планирует принимать выдвинутые условия, больше похожие на "репарации". Именно поэтому Трамп уже прибег к угрозам, обещая Зеленскому "большие проблемы".