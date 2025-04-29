Покусились на "священную корову" Трампа: двух украинцев задержали в США

Тема нелегального голосования очень чувствительна для MAGA-аудитории

В США задержали двух граждан Украины, которые каким-то образом смогли проголосовать на президентских выборах в 2024 году. Как им это удалось сделать, остается неизвестным.

Об этом проинформировала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в своем профиле в X. По ее словам, задержание произошло при содействии миграционной службы (ICE) и агентства госэффективности (DOGE)

"При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями", — написала она.

Как известно, в США существует децентрализованная система регистрации избирателей, а списки формирует каждый штат самостоятельно. При этом иногда туда могут попасть лица, которые смогли получить водительские права или ID-карты, но не имеющие гражданства. При этом, в некоторых штатах лица получившие водительские права в списки избирателей попадают автоматически. Также в этом случае нельзя исключать человеческий фактор.

Впрочем, согласно исследованиям, доля незаконного голосования на американских выборах не превышает 0,0025%. К примеру, в 2016 году в Северной Каролине был зарегистрирован 41 случай нелегального голосования из 4,5 миллиона голосов. Так что, несмотря на истерию с "Избирательским обманом" среди сторонников теорий заговора, подобных случаев слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на результаты выборов даже в пределах отдельной общины, не говоря уже о федеральном уровне.

Тем не менее среди сторонников Дональда Трампа история с нелегальным голосованием является серьезной проблемой. В частности сам Трамп обвинял в 2020 году своих оппонентов в массовом обмане на голосованиях. Расследование тогда подтверждений не нашло, однако среди любителей конспирологии это лишь укрепило веру в то, что они существуют, но скрываются. Обвинения в "украденных выборах" активно использовалось сторонниками идеологии MAGA для атак на сторонников демократов.

Как известно, Ноэм является давней противницей Украины и неоднократно говорила, что ее поддержка является "пустой тратой". Кроме того, она высказывала симпатии к России и выражала мнение, что проукраинская позиция Вашингтона толкнет Москву в руки Китая.