И смешно и грустно: министра внутренней безопасности США ограбили в центре Вашингтона

Неизвестный белый мужчина в медицинской маске спокойно зашел в ресторан, забрал сумку Ноем и покинул здание без помех.

Министра внутренней безопасности США трампистской администрации, Кристи Ноэм, вечером 20 апреля ограбили в самом центре Вашингтона. Это случилось, когда Ноэм ужинала с семьей в ресторане Capital Burger.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Безопасность министра должны были обеспечить сотрудники Секретной службы, обычно охраняющей первых лиц США, а центр Вашингтона считается местом, обычно неплохо охраняемым правоохранителями.

Пока не удалось установить, кто именно совершил кражу. На видеозаписях, которые изучили правоохранители, было видно, что неизвестный белый мужчина в медицинской маске спокойно зашел в помещение ресторана, забрал сумку Ноем и покинул здание без помех. Сейчас Секретная служба ведет собственное расследование и пытается отследить использование принадлежащих министру финансовых инструментов.

"Вор забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск DHS (Department of Homeland Security), косметичку, незаполненные чеки и около 3000 долларов США наличными", — добавило издание. Пока неизвестно, может ли этот инцидент как-то повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов, учитывая высокий ранг пострадавшей.

Тем временем эпический скандал бушует в Пентагоне. 16 апреля стало известно, что одного из ведущих советников министра обороны США, ветерана морской пехоты Дэна Колдуэлла, неожиданно отстранили от работы. Его подозревают в причастности к утечке информации – так называемый "сигналгейт", скандал с утечкой данных переписки в мессенджере Signal, куда случайно добавили редактора издания The Atlantic. Позже СМИ сообщили, что 16 апреля в рамках того же дела был отстранен Колин Кэрролл, руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивен Файнберг, а до него – чиновник Пентагона Дарин Селник.

19 апреля уволенные с должностей чиновники – старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, заместитель руководителя аппарата министра обороны по кадровой политике Дарин Селник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл – выступили с обвинениями в адрес министерства обороны. Они заявили, что неназванные должностные лица Пентагона якобы заставили уволить Колдуэлла, Селника и Кэрролла своими "безосновательными нападками", а репутацию этих трех чиновников "оговорили".