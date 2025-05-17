Не мог вспомнить важные даты: секретные данные показали, когда ухудшилась память Байдена — СМИ

Он не смог вспомнить год, когда умер его сын Бо

Экс-президент США Джо Байден еще в 2023 демонстрировал значительные провалы в памяти. Ведь при допросе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо и другие факты из личной жизни.

Об этом пишет издание Axios, опубликовавшее аудиозапись допроса о незаконном хранении секретных документов. Отмечается, что допрос проходил 8 и 9 октября 2023 года.

Джо Байдена допрашивал специальный прокурор Роберт Гур по поводу хранения секретных документов времен его вице-президентства в бывшем частном офисе. На записи можно услышать, что Байден говорил очень тихо, медленно и с большими паузами. Иногда даже слышно, как он пытался вспомнить правильные слова или даты.

На помощь 46 президенту США приходили его адвокаты, которые помогали вспоминать некоторые факты. К примеру, Байден не мог назвать не то, что дату, когда от рака умер его сын Бо, а даже год этой трагедии. Он и не вспомнил дату, когда Дональд Трамп впервые стал президентом. К тому же о секретных документах в его офисе он ничего не припоминал.

Издание отмечает, что эти аудиозаписи подтверждают мнение спецпрокурора Гура, что присяжные в суде восприняли бы Байдена как "симпатичного, доброжелательного пожилого мужчину с плохой памятью". И поэтому Гур решил не выдвигать обвинений Байдену за ненадлежащее обращение с секретными документами.

Заметим, что впервые стенограммы этого допроса публиковало Министерство юстиции при президентстве Байдена, но тогда Белый дом отказался обнародовать аудиозаписи. Аргументировали это тем, что "материалы принадлежат правоохранительным органам" и ими могут воспользоваться республиканцы, желающие лишь "нарезать их, извратить и использовать в партийных политических целях".

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