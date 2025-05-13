Байдена ждала инвалидная коляска? Что известно об истинном состоянии его здоровья перед выборами

Раньше его проблемы со здоровьем не признавали публично

Состояние здоровья Джо Байдена ухудшилось настолько, что его советники рассматривали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания на второй срок.

Об этом говорится в новой книге Джейка Таппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios, которая выйдет 20 мая. Книга "Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофический выбор снова баллотироваться" базируется на разговорах с более чем 200 лицами, преимущественно представителями Демократической партии, пишет Axios.

Особую обеспокоенность помощников тогдашнего президента вызвало его физическое состояние, в частности, дегенерация позвоночника. На второй срок Байден баллотировался в возрасте 81 года.

"Физическое ухудшение состояния Байдена, наиболее проявлявшееся в его неуверенной походке, стало настолько серьезным, что велись внутренние дискуссии относительно пересадки президента в инвалидную коляску, но они не могли этого сделать до окончания выборов", — отмечают авторы книги.

Советники Байдена решили, что политически неприемлемо использовать инвалидную коляску во время избирательной кампании. По словам авторов, врач президента Кевин О’Коннор приватно предупреждал, что из-за возраста Байдена сильное падение могло бы привести к необходимости использования инвалидного кресла.

Опасения по поводу возможного падения усилились после того, как Байден споткнулся о мешок с песком в Военно-воздушной академии в июне 2023 года. После этого случая команда ввела дополнительные меры безопасности: более короткие пешеходные дорожки, перила для лестницы на сцену, более частое использование кроссовок и более подробные инструкции перед публичными мероприятиями.

О’Коннор неоднократно предупреждал, что президентство отрицательно сказывается на здоровье Байдена. Врач часто просил политических работников выделить больше времени для отдыха в расписании президента. Иногда он даже шутил, что сотрудники Байдена пытаются убить его, тогда как сам врач пытается сохранить ему жизнь.

В течение 2024 года помощники Байдена объясняли журналистам, что неуверенная походка президента является следствием перелома стопы, полученного в ноябре 2020 года. Однако эта версия противоречила официальным медицинским отчетам О’Коннора, который подтвердил полное заживление переломов после 10-недельного ношения специальной обуви. В своих отчетах врач в основном объяснял изменения в походке президента "значительным артритом позвоночника".

Несмотря на признаки физического и психического ухудшения состояния, Байден, его семья и чиновники Белого дома продолжали кампанию по переизбранию. Однако после неудачных дебатов против Дональда Трампа лидеры демократов стали настаивать на отказе от участия в выборах.

Через три недели после дебатов Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Харрис как нового кандидата от Демократической партии.

Также ранее "Телеграф" писал, что Байден опубликовал семейное фото на Пасху и попал под хейт: в сети заметили странности. С момента публикации на 46-го президента США обрушился целый шквал критики.