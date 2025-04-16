Трамп назвал Байдена "сонным Джо" и обвинил в "старых грехах"

Спор между американскими политиками продолжается

Полемика между действующим президентом США Дональдом Трампом и его предшественником Джо Байденом набирает обороты. В ответ на критику со стороны Байдена, заявившего о "беспрецедентных разрушениях", вызванных новой администрацией менее чем за 100 дней, Трамп публично назвал Байдена "худшим президентом в истории США".

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. В посту он обвинил бывшего президента США в провальной миграционной политике и утверждал, что Байден "позволил миллионам преступников, включая убийц, наркоторговцев и людей, освобожденных из тюрем и психиатрических заведений по всему миру, попасть в страну из-за опасной и неконтролируемой границы".

"Простите, но моя работа — выгонять отсюда этих убийц и головорезов. Именно для этого меня и выбрали", — написал Трамп.

Прозвище "Сонный Джо" (Sleepy Joe) Дональд Трамп начал активно использовать по отношению к Джо Байдену еще во время президентской кампании. Этот ярлык имел целью сформировать в обществе образ Байдена как медленного, вялого и когнитивно слабого политика, который якобы не способен эффективно управлять страной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что критика со стороны Байдена прозвучала на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью. Там он заявил, что администрация Трампа парализовала работу государственных служб, сократила штат и нанесла серьезный ущерб системе социального обеспечения.