Байден опубликовал семейное фото на Пасху и попал под хейт: в сети заметили странности

С момента публикации на 46-го президента США обрушился целый шквал критики

Бывший президент США Джо Байден опубликовал пасхальное семейное фото и неожиданно вляпался в скандал. Пользователи сети нашли сразу несколько "странностей" на снимке.

Об этом пишет The Independent. Речь идет о фото семьи Байденов, на котором запечатлены почти все её члены, включая даже серую кошку по кличке Уиллоу. На фотографии Джо Байден улыбается и сидит наверху лестницы на своем крыльце, одетый в темно-синий костюм.

Пасхальное фото Байденов. На фото присутствуют сам Байден, его жена, дети и их супруги, внуки

Однако с момента публикации на 46-го президента США обрушился целый шквал критики и ненависти от троллей. Они обвинили его в "фотошопе". Дескать, Байден на фото выглядит столь неестественно, что похоже на то, что он себя добавил на снимок с помощью редактора.

В частности, несколько пользователей подчеркнули, что Байден выглядит неуместно: одетый как для выступления на подиуме президентской кампании, а не в более непринужденной одежде, подходящей для семейного праздника.

"Это выглядит как фотошоп!", — написала под постом активистка-консерватор Бригитта Габриэль.

Еще несколько пользователей отметили расположение левой руки бывшего президента, отметив, что она выглядит "необычно".

"ЧЬЯ ЭТО РУКА", — написал пользовательThePoliticalPom.

Еще одной интересной деталью фотографии стало отсутствие сына Байдена Хантера.

"Если — и я подчеркиваю слово "если" — эта фотография настоящая, где Хантер? Его не приглашали на Пасху?" — написал подкастер Эрик Матени в X.

Как отмечает издание, второй ребенок Байдена на протяжении многих лет был втянут в различные скандалы. В июне 2024 года он был осужден по трем обвинениям в совершении тяжких преступлений, связанных с оружием, однако в декабре 2024 года Байден объявил о "полном и безусловном" помиловании своего 55-летнего сына, сославшись на то, что его обвинения были политически мотивированными.

Напомним, ранее мы писали о том, что ИИ не признал Путина на одном из последних фото. По его расчетам, вероятность того, что на снимке двойник Путина составляет целых 20-30 процентов.