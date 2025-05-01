Как при Байдене не будет. Трамп готов продавать Украине оружие, названы три цели

Если такая поставка оружия действительно произойдет, то это будет сигналом не только в контексте российско-украинской войны, но и в более широком контексте дальнейшего позиционирования США

Администрация президента США Дональда Трампа якобы одобрила продажу оружия Украине на 50 миллионов долларов. Такое разрешение стало первым с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе и последовало после остановки военной помощи Украине.

Об этом пишет Kyiv Post, ссылаясь на дипломатические источники. По словам экспертов, Украина может закупить у США оборонный товар, который включает как технические данные, так и оборонные услуги.

"Все решения по механизму прямых коммерческих продаж "тихие" – их не анонсируют публично… Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп полностью отрежет Украину от поставок", – отметил Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне.

Важно отметить, что данная информация пока сообщена только одним изданием. Официальных подтверждений этому сейчас нет.

"Телеграф" решил обратиться к экспертам по данному поводу, чтобы узнать, какие цели преследует Администрация Трампа, приняв такое решение.

"Трамп — это не Байден. Бесплатно не будет"

Украинский политолог Евгений Магда ответил "Телеграфу", что решение Штатов преследует сразу ряд целей.

— С одной стороны, они показывают, что они (Штаты, — Ред.) не Байден и не просто предоставляют оружие, а продают. И тут возникает вопрос, почему при Байдене не была введена программа ленд-лиза.

Второе — это элемент давления на Россию (первая цель, — Ред). Тот, кто думает, что дипломатия должна быть плоской и иметь только один инструмент, ошибается. Я думаю, что у Трампа, скорее всего, есть определенный срок годности на любые предложения. Потому он их использует, — объясняет эксперт.

Третья причина может заключаться в том, что США должны поддерживать себя, как ведущую страну (вторая цель, — Ред). И в этом смысле помощь Украине может способствовать Вашингтону.

"Трамп не подливает масло в огонь. Это знак для России"

Юрист-международник, исполнительный директор Украинской ассоциации права Роман Еделев сказал в комментарии "Телеграфу", что выводы делать пока рано, вели решения Администрации Трампа могут еще измениться на противоположные. Потому утверждать что-то по данному поводу можно уже только после окончательной реализации решения.

— Если такая поставка оружия действительно произойдет, то это будет сигналом не только в контексте российско-украинской войны, но и в более широком контексте дальнейшего позиционирования США. Однако следует помнить, что решения действующей администрации Президента США могут несколько раз меняться на противоположные и что-то гарантированно утверждать можно только увидев окончательную реализацию этого решения на практике, — отметил эксперт.

— По словам собеседника, объем согласованной продажи оружия точно не позволяет утверждать, что Трамп подливает масла в огонь и выступает дальше войны. Это, скорее, демонстрация того, что США не соглашаются с требованием России прекратить какие-либо поставки оружия Украине.

Конечно, при этой администрации мы не можем надеяться на поставку оружия на условиях ленд-лиза или односторонней помощи от США, но даже возможность покупать оружие означает чрезвычайно многое для обороноспособности Украины как во время горячей фазы войны, так и в случае временного прекращения активных боевых действий, — полагает Еделев.

— Предоставление разрешения отвечает бизнес-подходу к ведению государственных дел. Американские производители получили уже ряд мощных ударов по своим перспективам, так как многие союзники Штатов поняли жизненную необходимость восстановления собственной военной промышленности из-за того, что нынешние США не кажутся более надежным союзником.

И если идея Трампа о том, что США не будут защищать Европу, приводит к потенциальной экономии государственного бюджета в случае вооруженного конфликта, то потеря рынков сбыта оружия приводит к значительным потерям, — подчеркнул собеседник.

По его мнению, необходимо искать баланс и убедить союзников, европейских прежде всего, что оружие будет продаваться и его можно закупать. Первым шагом поиска такого баланса могут стать продажи оружия Украине. При этом, остается неизвестным, насколько разрушили доверие предварительные заявления администрации Трампа.

— Поэтому я бы не привязывал это решение только к Путину и переговорам. Однако это решение дает надежду, что продажи оружия возобновятся и США будут настаивать на своем суверенном праве поставлять оружие Украине на переговорах с РФ. Поскольку на данный момент никакие гарантии безопасности Украины без американского оружия, в том числе купленного на рыночных условиях, невозможны, — подытожил эксперт.

"Если Россия не хочет садиться за стол переговоров, значит, на нее надо как-то влиять"

Политолог Игорь Рейтерович сказал "Телеграфу", что такое решение, по его мнению, правильное. При этом, речь не идет о большой сумме.

— Трамп не будет поставлять Украине оружие просто так. Он даже раньше выступал против того, чтобы ее продавать. Теперь, когда он согласен с этой продажей, я думаю, что он не подливает масло огонь. Нет, это как раз сигнал Российской Федерации, что если вы не будете сидеть за столом переговоров, тогда мы будем Украину поддерживать в дальнейшем. Пусть таким образом из-за денег.

Но логика Трампа такова: европейцы дадут деньги украинцам, украинцы потратят эти деньги на американское оружие. Соединенные Штаты Америки – в выигрыше. Они, как бы оружие бесплатно не дают, продают, зарабатывают, но при этом помогают Украине (третья цель, -Ред.), — говорит эксперт.

Рейтерович полагает, что это связано с соглашением о полезных ископаемых, которое только-только было подписано и теперь должно быть еще ратифицировано в парламенте. И это реализация идеи Трампа о том, что никакой бесплатной помощи, а просто продажа.

Но это не означает, что Трамп отказался от идеи помирить Украину и Россию.

— И логика здесь какая – если Россия не хочет садиться за стол переговоров сейчас, значит, на нее надо как-то влиять. Влиять Трамп может на самом деле только за счет двух механизмов. Первый механизм – это прямое давление на Россию. Это санкции, например, вторичные, в том числе, или какие-то взаимоотношения со странами, являющимися партнерами Российской Федерации, создание им таких условий, чтобы они не торговали с Россией.

А второй механизм – это помощь Украине. Но поскольку Трамп не хочет это делать бесплатно, то нужно делать либо через соглашение, о полезных ископаемых, либо через третьи страны. Как сейчас история с Грецией, на которую Соединенные Штаты продолжают давить, чтобы они передали Украине ту систему Петриот, которую они планировали продать какой-нибудь другой стране. Или просто Украине нужно давать тогда дополнительное оружие, но Трамп давать его не хочет, он хочет продавать. Вот они, таким образом, открывают возможность для этого. Но это не значит, что вы не садитесь за стол победы, — пояснил Рейтерович.

Он считает, что даже когда будет заключено соглашение и война закончится, Штаты в дальнейшем после этого будут продавать оружие Украине, поскольку это выгодно. В этом, как говорит Рейтерович, нет никакой политики, а только бизнес.

Собеседник напоминает, что у Украины есть контракты с американскими компаниями на покупку оружия. При Трампе все стало на паузу, но сейчас снова появилась возможность возобновления работы.

— И еще давайте не забывать об одной вещи. В те пять дней, когда помощь Украине не оказывалась, не было обмена разведданными, говорят, что представители ВПК тогда очень были недовольны. Они передали свое недовольство Трампу, что такие его действия вредят бизнесу, а так делать не нужно. Потому что они вложились в кампанию Трампа и теперь хотят получить что-то в ответ, — поясняет эксперт.

В то же время Рейтерович говорит, что сейчас делать вывод о том, что Трамп решил, что говорить с российским президентом Путиным можно только с позиции силы, рано.

— Во-первых, это не какая-то еще суперпубличная история. Кроме того, это пока со ссылкой на одно издание, насколько мне известно. Это же должен был тогда Трамп сам публично объявить. Он пока этого не делал. Поэтому я думаю, что это элемент его стратегии. Призываем к миру, но поскольку Россия не идет, понемногу начинаем поджимать.

И вот как вариант поджимать, в том числе и разрешение на продажу оружия. И при этом, он (Трамп, — Ред.) здесь как раз сыграл прикольно для себя, Он же исполняет свое обещание, что ничего бесплатного не будет, — подытожил Рейтерович.

Какая ситуация с помощью США Украине была до этого

В начале марта военная помощь США Украине оказалась приостановлена, Такое решение принял президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Его решение вступило в силу немедленно и коснулось оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация. Западные эксперты сразу отметили, что приостановка помощи может иметь разрушительное влияние.

Штаты приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными из Украины. Возобновить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Также в начале марта канал ABC News сообщил, что Украина получила 90% оружия, которое предыдущий президент США Джо Байден объявил по программе PDA, по которой Киев получал оружие из американских складов по личному поручению главы Белого дома.

Отмечалось, что данном программе Украина получила боеприпасы и противотанковые системы. Остальные 10% пока неотправленной помощи — это бронетехника и оборудование к ней, которую планировали доставить до августа 2025 года.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Украина справится при полной остановке американской помощи. Однако он отметил, что партнерская поддержка обязательна. Сырский также ответил и на вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы мы с точки зрения производственных мощностей смогли рассчитывать только на собственные силы и без поддержки партнеров.

"По моим оценкам, этот процесс в течение последнего года очень быстро продвинулся вперед. Я думаю, что этот год также даст нам значительный толчок, потому что мы, в принципе, вошли в такой, скажем, форсажный режим работы. И сама обстановка требует напряжения всех наших сил. Все это понимают", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 18 апреля объявил официальную позицию США по установлению мира в Украине. Если в ближайшее время не будет ясного пути к миру, США откажутся от посредничества в мирных переговорах между Киевом и Кремлем.