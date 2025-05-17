Не міг згадати важливих дат: секретні дані показали, коли погіршилась пам'ять Байдена - ЗМІ

Він не зміг згадати рік, коли помер його син Бо

Експрезидент США Джо Байден ще у 2023 році демонстрував значні провали в пам'яті. Адже під час допиту він не міг згадати, коли помер його син Бо та інші факти з особистого життя.

Про це пише видання Axios, яке й опублікувало аудіозапис допиту щодо незаконного зберігання секретних документів. Зазначається, що допит відбувався 8 і 9 жовтня 2023 року.

Джо Байдена допитував спеціальний прокурор Роберт Гур стосовно зберігання секретних документів часів його віцепрезидентства в колишньому приватному офісі. На записі можна почути, що Байден говорив дуже тихо, повільно і з великими паузами. Деколи навіть чутно, як він намагався згадати правильні слова чи дати.

На допомогу 46-му президенту США приходили його адвокати, які допомагали згадувати деякі факти. До прикладу, Байден не міг згадати не те, що дату, коли від раку помер його син Бо, а навіть рік цієї трагедії. Він і не назвав дату, коли Дональд Трамп вперше став президентом. До того ж про секретні документи в його офісі він нічого не пригадував.

Видання наголошує, що ці аудіозаписи підтверджують думку спецпрокурора Гура, що присяжні в суді, сприйняли б Байдена як "симпатичного, доброзичливого літнього чоловіка з поганою пам'яттю". І через це Гур вирішив не висувати звинувачень Байдену за неналежне поводження з секретними документами.

Зауважимо, що вперше стенограми цього допиту публікувало Міністерство юстиції за президентства Байдена, але тоді Білий дім відмовився оприлюднити аудіозаписи. Аргументували це тим, що "матеріали належать правоохоронним органам" і ними можуть скористатися республіканці, які хочуть лише "нарізати їх, перекрутити й використати в партійних політичних цілях".

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