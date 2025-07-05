Пока Трамп празднует. Мощное наводнение накрыло один из крупнейших штатов Америки (фото, видео)

Есть погибшие и пропавшие без вести

Число погибших в Техасе в результате мощного наводнения стремительно растет. Уже известно, что 24 человека погибли, 23 числятся пропавшими без вести. Местные власти делают все, чтобы обуздать непогоду.

Об этом сообщает Le Parisien. Отмечается, что в результате сильных дождей возникло сильное наводнение, это произошло внезапно.

Известно, что около 4 утра уровень реки Гваделупе, протекающей через округ Керр в залив Сан-Антонио, поднялся примерно на восемь метров за 45 минут. Меньше чем через час выпало "почти 300 мм/час" осадков. Это составляет треть среднегодового количества осадков в округе. Наводнения в этом регионе встречаются часто, однако таких внезапных еще не было.

Наводнение в Техасе

Карта реки, вдоль которой произошло наводнение

Глава штата Кэррвиль Делтон Райс отметил, что наводнение возникло внезапно и стремительно — за меньше чем два часа, что затруднило прогнозирование и предупреждение населения. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он "шокирован этими ужасными наводнениями" и пообещал государственную помощь.

Заметим, что именно из-за внезапного поднятия уровня воды до рассвета количество жертв и пропавших без вести такое большое. Некоторые люди даже не успели отреагировать. На фото, которые распространяют в сети, видны масштабы наводнения, и то, как люди на деревьях спасаются от непогоды.

Спасатели ищут людей

Техас внезапно накрыло наводнение

Последствия наводнения в Техасе

Люди спасаются от наводнения

Последствия наводнения в Техасе

Техас накрыло наводнение

Наводнение в Техасе

В то же время самая большая трагедия сейчас в одном из летних лагерей, сильно пострадавшем от затопления. Более 20 девушек лагеря "Мистик" считаются пропавшими без вести.

Также в сети появилось видео, где видно, как наводнение сносит целый дом. Его крыша осталась целой, но когда дом отнесло течением, появились люди с факелами. Они, вероятно, разыскивают тех, кто нуждается в помощи.

Отметим, что 4 июля в США отмечали День независимости. Также в этот день Трамп подписал скандальный закон о налогах и расходах. Президент США называл этот документ "Одним крупным прекрасным законопроектом", несмотря на то, что он значительно ухудшит оказание медпомощи малозащищенным слоям населения, сократит социальную поддержку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно сильный град накрыл часть Украины. В результате непогоды пострадало немало урожая.