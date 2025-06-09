Не уцелели ни кабачки, ни клубника: град накрыл часть Украины (видео, фото)

Улицы превратились в реки, град сыпал "по-черному", электролинии оборваны

Ненастье продолжает истреблять огороды в части областей Украины. После майских заморозков и ливней, в июне они не отступили. Только подросла клубника — ее выбило градом.

Новую рассаду залило водой. Разрушительный ливень, ураган и град прошлись по западным и северным областям Украины. В селе Саранчуки на Тернопольщине улицы превратились в потоки воды и грязи. Затопило дворы и огороды. Местами по дорогам не мог проехать даже транспорт.

В Житомирской области выпал град. Местные показывают градины размером с монеты.

Град побил посевы и во Львовской области. Здесь он был более шипастый.

Укрыл землю он толстым слоем.

У одной хозяйки град и непогода истребили весь урожай клубники. "В этом году даже погода проверяет украинцев на прочность", — соболезнуют комментаторы.

"Кабачки все в дырах, помидоры плавают", — делится женщина из другой части области и показывает последствия непогоды для урожая. "Градом секло по-черному", — говорят местные и отмечают — уцелели только посевы в парнике.

В Ровенской области, которая и так пострадала от ударов россиян — непогода натворила дел. Теплицы с клубникой в Яриновке затопило.

Кроме ущерба для огородов возникли проблемы и на дорогах областей — проезд был затруднен из-за воды и ветвей деревьев. Местами они оборвали линии электросетей, их восстанавливают.

"Телеграф" рассказывал, что непогода бурлила и в столице Украины. Эксперты по погоде обещают — в дальнейшем она станет более стабильной. Дожди будут, но не столь разрушительные.