Трамп подписал самый скандальный закон: что не так с документом и как отреагировал Маск

Громкий закон прошел с минимальным отрывом в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп 4 июля 2025 года подписал закон о налогах и расходах. Его подписали торжественно на церемонии у Белого дома. Трамп называл этот документ "Одним крупным прекрасным законопроектом", несмотря на то, что он значительно ухудшит оказание медпомощи малозащищенным слоям населения, сократит социальную поддержку и даже один из самых страстных сторонников Трампа техномагнат Илон Маск поссорился с главой США именно из-за этой законотворческой идеи.

Что главное в новом законе США о налогах и расходах

Этот закон закрепляет наибольшее понижение налогов в истории США. Одновременно с этим будут расти расходы на оборону и финансирование иммиграционного контроля. В частности, более 46,5 млрд. долларов пойдет на строительство стены на границе. Одновременно с тем в США сократят федеральные расходы на социальные программы, например продовольственную помощь и Medicaid. Около 17 млн человек могут потерять медицинское страхование в ближайшие 10 лет. В частности, из-за проверок, требований к количеству рабочих часов, исключения некоторых лиц и т.д.

Главный аргумент противников закона — из-за него внешний долг США может вырасти более чем на 3 триллиона долларов. Экологи со своей стороны опасаются последствий для окружающей среды из-за отмены налоговых льгот на чистую энергию.

Борьба Трампа и его сторонников за закон

Закон США о налогах и расходах едва прошел Конгресс. В Сенате голоса разделились 51 за, 50 против, при чем решающим стал голос вице-президента Джей Д. Венса. В Палате представителей голосов тоже едва хватило – 218 за, 214 против. Представители демократов считают последствия более отрицательными, чем возможная польза для создания новых рабочих мест в США.

Конфликт с Маском из-за закона

Илон Маск категорически против этого закона. Взаимная перепалка Трампа и Маска вытащила на поверхность невзрачные детали об американском президенте, а Маск в ответ получил намеки на депортацию. Противостояние может зайти слишком далеко – Маск уже активно говорит о создании собственной партии.

"День независимости — идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы однопартийной) системы!",- написал он в соцсети Х. Речь идет об America Party. Маск в успехе уверен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на существование в США многих партий на региональном уровне, на федеральном закрепилось доминирование двух партий: демократов и республиканцев. Идея Маска может разрушить эту систему, которая в США работает с 19 века.