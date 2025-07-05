Поки Трамп святкує. Потужна повінь накрила один із найбільших штатів Америки (фото, відео)

Є загиблі та зниклі безвісти

Кількість загиблих у Техасі внаслідок потужної повені стрімко росте. Вже відомо, що 24 людини загинуло, 23 вважаються зниклими безвісти. Місцева влада робить усе, аби приборкати негоду.

Про це повідомляє Le Parisien. Зазначається, що внаслідок сильних дощів виникла сильна повінь, це сталось раптово.

Відомо, що близько 4-ї ранку рівень річки Гваделупе, яка протікає через округ Керр до затоки Сан-Антоніо, піднявся приблизно на вісім метрів за 45 хвилин. Менше ніж за годину випало "майже 300 мм/годину" опадів. Це становить третину середньорічної кількості опадів в окрузі. Повені в цьому регіоні трапляються часто, однак таких раптових ще не було.

Повінь в Техасі

Карта річки, вздовж якої сталась повінь

Голова штату Керрвіль Делтон Райс зазначив, що повінь виникла раптово і стрімко — за менш ніж дві години, що ускладнило прогнозування та попередження населення. Президент США Дональд Трамп наголосив, що він "шокований цими жахливими повенями" та пообіцяв державну допомогу.

Зауважимо, що саме через раптове підняття рівня води до світанку кількість жертв та зниклих безвісти така велика. Адже деякі люди навіть не встигли відреагувати. На фото, які поширюють у мережі видно масштаби повені, і те, як люди на деревах ховаються від негоди.

Рятувальники шукають людей

Техас раптово накрила повінь

Наслідки повені в Техасі

Люди рятуються від повені

Наслідки повені в Техасі

Техас накрила повінь

Повінь в Техасі

Водночас найбільша трагедія наразі в одному з літніх таборів, який сильно постраждав від затоплення. Понад 20 дівчат табору "Містик" вважаються зниклими безвісти.

Також у мережі з'явилось відео, на якому видно, як повінь зносить цілий будинок. Його дах залишився цілим, але коли будинок віднесло течією з'явились люди з факелами. Вони, ймовірно, розшукувати тих, хто потребує допомоги.

Зауважимо, що 4 липня у США святкували День незалежності. Також в цей день Трамп підписав скандальний закон про податки та витрати. Президент США називав цей документ "Одним великим прекрасним законопроєктом", попри те, що він значно погіршить надання меддопомоги малозахищеним верствам населення, скоротить соціальну підтримку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно сильний град накрив частину України. Внаслідок негоди постраждало чимало врожаю.