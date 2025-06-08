Валило, сносило, и падал град: три региона Украины постигло ненастье, а Киев пострадал больше всего (фото, видео)

Людей плохая погода встретила неожиданно

Погода в Киеве и Львове резко изменилась 8 июня 2025 года. В двух регионах Украины выпал град в сопровождении сильного ливня.

Местные телеграм-каналы делятся видео и фото, как непогода бушевала в столице Украины и Львовской области. "Телеграф" собрал самую актуальную информацию.

Ненастье в Киеве наворотило беды на дорогах

Во второй половине дня 8 июня столицу после сильной жары неожиданно накрыл сильный ливень. Она сопровождалась градом, грозой и молнией. Киевляне показали, как это выглядело.

Конечно град выпал не больших размеров, но сильно напугал жителей столицы.

Ненастье внесло сбои в работу общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №4/5/16/23/35 по техническим причинам. На место происшествия вызвана ответственная служба предприятия.

В местных пабликах пишут и о толкучке людей в подземных переходах. Их ливень застал неожиданно, поэтому прятаться пришлось там.

Непогода снесла деревья в Киеве. Какие именно районы не сообщается, но на кадрах заметен настоящий апокалипсис.

По данным популярного метеорологического ресурса Sinoptik.ua, погода в столице на сегодняшний день не предполагала никаких интенсивных осадков или ливней. Подробный анализ почасового прогноза показывает стабильные и удобные условия.

Град во Львовской области тоже был сильным

Серьезное ненастье застало и жителей Львовщины. По фотографиям видно, что в регионе выпал мощный град размером с горошину и фасоль — довольно большие ледяные шарики, которые могут нанести значительный ущерб.

На первых снимках видно, как град покрыл асфальт и тротуары у домов сплошным белым ковром.

По прогнозу погоды для Золочева, синоптики действительно предупреждали местных жителей о непогоде. В прогнозе четко отмечено, что "8 июня днем на западе, севере и в большинстве центральных областей будет зона кратковременных дождей, кое-где с грозами, градом и шквальным ветром".

Тернополь пережил 8 июня, как в фильмах

Ветер и ливень сносили людей в Тернополе. В районе водной арены погода выглядела как из фильма об апокалипсисе.

Ранее "Телеграф" писал, какие украинские области больше всего будут страдать от осадков.