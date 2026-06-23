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Трамп призывает действовать смелее. 7 сценариев, что может измениться в тактике Украины

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Американский и украинский лидеры Новость обновлена 23 июня 2026, 15:01
Американский и украинский лидеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Речь идет не только об ударах по Крыму

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского действовать "смелее" в вопросе России, чтобы ускорить переговорный процесс, пишет The Kyiv Independent. И здесь возникает вопрос, что значит "действовать смелее" на практике и какие есть сценарии развития событий.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить ответы. ИИ назвал 7 возможных вариантов.

Что может измениться после призывов Трампа

Сценарий №1. Более агрессивная компания против нефтяников — самый реалистичный вариант. За последние полгода Украина показала миру, что может регулярно и эффективно поражать:

  • нефтеперерабатывающие заводы;
  • нефтебазы;
  • терминалы хранения топлива;
  • объекты трубопроводной инфраструктуры

Уже сейчас можно увидеть, что удары по нефтяному сектору оказались самыми болезненными для России. Хотя раньше в США опасались, что такая тактика повлияет на рынок не в пользу Вашингтона. Сейчас Украина перешла в более масштабные кампании и атакует заводы, логистические пути, резервуары и т.д. То есть основное направление не на военных убытках, а на экономических.

Сценарий №2. Углубление атак на российский тыл. Ранее удары Украины на 1-1,5 тысяч км были сенсацией, а сейчас они превращаются в повседневность. При этом призывы США могут побуждать Киев к усилению атак на аэродромы, склады боеприпасов и т.д. То есть поражать цепочки производства, чтобы сыпался фронт.

Сценарий №3. Военная инфраструктура – цель №1. Украина понимает, что российская армия нуждается в немалых масштабах обеспечения. И удары по этим структурам могут повлиять на ситуацию на фронте, особенно если выбирать самые чувствительные элементы системы. То есть фактически не уничтожать больше солдат, а усложнять России ведение войны.

Сценарий №4. Морская и портовая инфраструктура. Доходы России сильно зависят от морской инфраструктуры, обеспечивающей экспорт сырья. То есть "действовать смелее" может расцениваться как поощрение атак не только на порты, но и на объекты обеспечения флота и тому подобное.

Сценарий №5. Новые операции украинских спецслужб. Украина уже не раз показывала, как работа спецслужб может приводить к поражению целей, которые считали защищенными и недостижимыми, к примеру, операция "Паутина". ИИ считает, что слова о "смелее" могут способствовать появлению новых сенсационных атак, которые не ограничатся фронтом.

Сценарий №6. Атаки на Москву. Их долго считают маловероятными, ведь Украине стратегически выгоднее бить по полезным целям. Однако удар по столице России может иметь достаточно хороший результат.

Что означают слова Трампа действовать смелее
Прогноз ИИ

Сценарий №7. Публичные ободрения без конкретных действий. С 40-50% вероятностью, по мнению ИИ, администрация Трампа не будет публично ущемлять действия Украины, но и новые документы поддержки в Белом доме не появятся. Таким образом, Вашингтон говорит "не мы обеспокоены", а "Украина сама должна определять попытки своей обороны".

Что означают слова Трампа действовать смелее
Прогноз ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем рискует Украина в случае заморозки войны по линии фронта.

Теги:
#Украина #Дональд Трамп #Война с РФ