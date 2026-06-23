Трамп призывает действовать смелее. 7 сценариев, что может измениться в тактике Украины

Речь идет не только об ударах по Крыму

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского действовать "смелее" в вопросе России, чтобы ускорить переговорный процесс, пишет The Kyiv Independent. И здесь возникает вопрос, что значит "действовать смелее" на практике и какие есть сценарии развития событий.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить ответы. ИИ назвал 7 возможных вариантов.

Что может измениться после призывов Трампа

Сценарий №1. Более агрессивная компания против нефтяников — самый реалистичный вариант. За последние полгода Украина показала миру, что может регулярно и эффективно поражать:

нефтеперерабатывающие заводы;

нефтебазы;

терминалы хранения топлива;

объекты трубопроводной инфраструктуры

Уже сейчас можно увидеть, что удары по нефтяному сектору оказались самыми болезненными для России. Хотя раньше в США опасались, что такая тактика повлияет на рынок не в пользу Вашингтона. Сейчас Украина перешла в более масштабные кампании и атакует заводы, логистические пути, резервуары и т.д. То есть основное направление не на военных убытках, а на экономических.

Сценарий №2. Углубление атак на российский тыл. Ранее удары Украины на 1-1,5 тысяч км были сенсацией, а сейчас они превращаются в повседневность. При этом призывы США могут побуждать Киев к усилению атак на аэродромы, склады боеприпасов и т.д. То есть поражать цепочки производства, чтобы сыпался фронт.

Сценарий №3. Военная инфраструктура – цель №1. Украина понимает, что российская армия нуждается в немалых масштабах обеспечения. И удары по этим структурам могут повлиять на ситуацию на фронте, особенно если выбирать самые чувствительные элементы системы. То есть фактически не уничтожать больше солдат, а усложнять России ведение войны.

Сценарий №4. Морская и портовая инфраструктура. Доходы России сильно зависят от морской инфраструктуры, обеспечивающей экспорт сырья. То есть "действовать смелее" может расцениваться как поощрение атак не только на порты, но и на объекты обеспечения флота и тому подобное.

Сценарий №5. Новые операции украинских спецслужб. Украина уже не раз показывала, как работа спецслужб может приводить к поражению целей, которые считали защищенными и недостижимыми, к примеру, операция "Паутина". ИИ считает, что слова о "смелее" могут способствовать появлению новых сенсационных атак, которые не ограничатся фронтом.

Сценарий №6. Атаки на Москву. Их долго считают маловероятными, ведь Украине стратегически выгоднее бить по полезным целям. Однако удар по столице России может иметь достаточно хороший результат.

Прогноз ИИ

Сценарий №7. Публичные ободрения без конкретных действий. С 40-50% вероятностью, по мнению ИИ, администрация Трампа не будет публично ущемлять действия Украины, но и новые документы поддержки в Белом доме не появятся. Таким образом, Вашингтон говорит "не мы обеспокоены", а "Украина сама должна определять попытки своей обороны".

Прогноз ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем рискует Украина в случае заморозки войны по линии фронта.