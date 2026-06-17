Трампу нужна победа в Украине и вот почему: Кулеба назвал его главные слабости

У нашей страны появились новые возможности повлиять на главу Штатов

У Украины и ее западных союзников появились мощные рычаги влияния на президента США Дональда Трампа. Белый дом столкнулся с серьезным поражением на Ближнем Востоке, поэтому теперь американский лидер критически зависит от Европы и отчаянно нуждается в реальных победах.

И это два основных рычага влияния на Трампа у Украины. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего прямого эфира.

По словам дипломата, новая реальность жестко ударила по планам президента США. Экс-глава МИД отметил, что Вашингтон теперь вынужден "разгребать все дерьмо, которого навалял президент Соединенных Штатов в этом регионе". Иран вышел из затяжного конфликта жизнеспособным и даже более сильным, из-за чего Ближний Восток продолжат сотрясать новые войны.

Месяц назад, два месяца назад Трамп кричал, что ему Европа не нужна, он справится сам. И в Иране вообще он победит. Сегодня он в Иране проиграл, и ему нужна Европа для того, чтобы контролировать развитие событий Дмитрий Кулеба Бывший глава МИД Украины

Кулеба считает, что для удержания ситуации, Трампу жизненно необходима поддержка европейских союзников. Вторым критическим уязвимым местом Трампа является его острая потребность в демонстрации личного триумфа на международной арене. Но и здесь план Вашингтона наткнулся на глухую стену украинского сопротивления.

Трампу нужна победа. Еще раз подчеркиваю: достичь победы в Украине, сломав Украину, он не может. Я считаю, что это отличная новость Дмитрий Кулеба Бывший глава МИД Украины

Ранее "Телеграф" уже писал об итоговых заявлениях Трампа и намерениях ЕС присоединиться к переговорам по Украине, озвученным в ходе саммита G7.