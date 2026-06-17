Трампу нужна победа в Украине и вот почему: Кулеба назвал его главные слабости
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У нашей страны появились новые возможности повлиять на главу Штатов
У Украины и ее западных союзников появились мощные рычаги влияния на президента США Дональда Трампа. Белый дом столкнулся с серьезным поражением на Ближнем Востоке, поэтому теперь американский лидер критически зависит от Европы и отчаянно нуждается в реальных победах.
И это два основных рычага влияния на Трампа у Украины. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего прямого эфира.
По словам дипломата, новая реальность жестко ударила по планам президента США. Экс-глава МИД отметил, что Вашингтон теперь вынужден "разгребать все дерьмо, которого навалял президент Соединенных Штатов в этом регионе". Иран вышел из затяжного конфликта жизнеспособным и даже более сильным, из-за чего Ближний Восток продолжат сотрясать новые войны.
Месяц назад, два месяца назад Трамп кричал, что ему Европа не нужна, он справится сам. И в Иране вообще он победит. Сегодня он в Иране проиграл, и ему нужна Европа для того, чтобы контролировать развитие событий
Кулеба считает, что для удержания ситуации, Трампу жизненно необходима поддержка европейских союзников. Вторым критическим уязвимым местом Трампа является его острая потребность в демонстрации личного триумфа на международной арене. Но и здесь план Вашингтона наткнулся на глухую стену украинского сопротивления.
Трампу нужна победа. Еще раз подчеркиваю: достичь победы в Украине, сломав Украину, он не может. Я считаю, что это отличная новость
Ранее "Телеграф" уже писал об итоговых заявлениях Трампа и намерениях ЕС присоединиться к переговорам по Украине, озвученным в ходе саммита G7.