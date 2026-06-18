"Позорит женщин". Мелания Трамп вышла в свет в "пижаме" и нарвалась на жесткий хейт (фото)

Первая леди США оказалась в центре модного скандала

Мелания Трамп давно считается одной из самых стильных женщин американской политики. Ее образы обычно отличаются элегантностью, сдержанностью и безупречным вкусом. Однако даже признанные модные иконы иногда допускают промахи, и на этот раз наряд супруги Дональда Трампа вызвал волну критики.

56-летняя Мелания вместе с мужем появилась на традиционном пикнике для членов Конгресса, который недавно прошел в Белом доме. Однако внимание публики привлекло не само мероприятие, а необычный образ первой леди.

На опубликованных снимках Мелания предстала в розовом комбинезоне длиной в пол с закатанными рукавами и широким поясом на талии. Несмотря на то что наряд выглядел достаточно расслабленно и соответствовал формату летнего мероприятия на открытом воздухе, многие американцы сочли его неудачным.

Фото: Getty Images

В сети пользователи сравнили комбинезон с пижамой, отметив, что такой образ резко контрастирует с привычным стилем первой леди. Некоторые комментарии оказались особенно резкими.

"Она просто позорит всех в роли первой леди", — написал один из пользователей.

Фото: Getty Images

Другой комментатор отметил: "Это не пижама, а определенно уродливое розовое длинное платье".

Еще один пользователь раскритиковал стиль Мелании в целом: "Она совсем не икона стиля. Ее стиль строго соответствует концу 90-х — началу 2000-х, времени ее "пика". Она не представляет американскую моду и не олицетворяет шикарный современный стиль и элегантность. Скорее, она подражает Кардашьян. Она позорит американских женщин".

Несмотря на шквал критики, у первой леди по-прежнему остается немало поклонников. Однако это не спасает жену Трампа — 56-летней Мелании наступают на пятки молодые конкурентки.