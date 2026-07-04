Мелания Трамп ведет тайные прямые переговоры с Путиным: о чем речь

Первая леди США инициировала тайную дипломатию из-за украинских детей

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Мелания Трамп оказалась в центре гуманитарной инициативы, связанной с возвращением украинских детей, вывезенных в Россию. По данным СМИ, именно она ведет прямые контакты с Владимиром Путиным по этому вопросу, а ее усилия уже помогли вернуть домой более двух десятков детей.

Как сообщает The Telegraph, жена Трампа занялась этой темой после того, как увидела фотографии и кадры последствий войны в Украине, на которых были запечатлены дети, вывезенные с оккупированных территорий. По словам старшего советника первой леди Марка Бекмана, увиденное глубоко потрясло Меланию.

Появившиеся кадры, на которых она узнала о детях, перемещенных в результате войны, действительно сильно на нее повлияли. Она очень предана этому делу и работает над тем, чтобы как можно больше детей вернулись в свои семьи Марк Бекман

По информации издания, инициативу по возвращению украинских детей от имени США координирует именно канцелярия первой леди, а не традиционные дипломатические структуры, такие как Государственный департамент.

Мелания Трамп жмет руку Путину в Париже на церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны, в ноябре 2018 года. Фото: Getty Images

Еще в августе прошлого года Белый дом сообщал, что Мелания направила Путину письмо с призывом прекратить войну ради детей, пострадавших после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Позже, в октябре, первая леди заявила, что лично общалась с российским президентом и смогла добиться возвращения восьми украинских детей к их семьям. После этого последовали новые случаи освобождения детей.

По данным американских исследователей, в России выявлено более 210 объектов, куда украинских детей вывозили для военной подготовки, производства беспилотников и прохождения так называемого "перевоспитания". Именно принудительная депортация украинских детей стала одним из оснований для выдачи в 2023 году ордера на арест российского президента со стороны Международного уголовного суда по обвинению в военных преступлениях. Россия, в свою очередь, утверждает, что детей якобы вывозили для их защиты из зоны боевых действий.

Трампы встретились с Путиным перед саммитом в Хельсинки в июле 2018 года. Фото: Getty Images

По данным издания, Мелания также убеждала мужа занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Сам американский лидер неоднократно рассказывал, что супруга призывала его не доверять заявлениям Путина о стремлении к миру на фоне продолжающихся российских ударов по украинским городам.

В августе Владимир Зеленский передал Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное Мелании Трамп, в котором выражалась благодарность за внимание к проблеме украинских детей, пропавших в результате войны.

В сентябре 2025 года Трамп неожиданно заявил о дружеских отношениях его жены с Путиным.