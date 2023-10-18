"Надобраніч" или "на добраніч"? Как правильно будет на украинском

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Количество украиноязычных людей стремительно растет с каждым днем, однако вместе с этим неизбежно растет и количество разных ошибок, ведь сразу овладеть всеми тонкостями языка просто технически невозможно.

Например, многие путают, как правильно говорить: "надобраніч" или "на добраніч". Это объясняет популярный образовательный портал "Мова – ДНК нації".

В разговоре фраза "на добраніч" часто произносится слито, из-за чего может сложиться впечатление, будто писать эту конструкцию тоже нужно вместе. Но на самом деле это не так.

"На добраніч" — именно так корректно желать приятного сна, поскольку по правилам украинского языка предлоги с неизменными словами в значении существительного пишутся отдельно. Также можно говорить просто "добраніч".

Вот несколько примеров, как это используется в предложении:

На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.

Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.

На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке означает слово "мацьопа", — не каждый знает правильное значение этого слова.