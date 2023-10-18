Укр

"Надобраніч" или "на добраніч"? Как правильно будет на украинском

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
36321
В украинском языке есть четкое правило, как желать хорошего сна Новость обновлена 26 июля 2026, 20:23
В украинском языке есть четкое правило, как желать хорошего сна. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Объясняем доступно, чтобы больше никто не путался

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Количество украиноязычных людей стремительно растет с каждым днем, однако вместе с этим неизбежно растет и количество разных ошибок, ведь сразу овладеть всеми тонкостями языка просто технически невозможно.

Например, многие путают, как правильно говорить: "надобраніч" или "на добраніч". Это объясняет популярный образовательный портал "Мова – ДНК нації".

В разговоре фраза "на добраніч" часто произносится слито, из-за чего может сложиться впечатление, будто писать эту конструкцию тоже нужно вместе. Но на самом деле это не так.

"На добраніч" — именно так корректно желать приятного сна, поскольку по правилам украинского языка предлоги с неизменными словами в значении существительного пишутся отдельно. Также можно говорить просто "добраніч".

Вот несколько примеров, как это используется в предложении:

  • На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.
  • Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.
  • На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке означает слово "мацьопа", — не каждый знает правильное значение этого слова.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Правописание