"Надобраніч" чи "на добраніч"? Як правильно буде українською
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Пояснюємо доступно, щоб більше ніхто не плутався
Кількість україномовних людей стрімко зростає з кожним днем, проте разом із цим неминуче зростає й кількість різних помилок, адже одразу опанувати всі тонкощі мови просто технічно неможливо.
Наприклад, багато хто плутає, як правильно говорити: "надобраніч" або "на добраніч". Це пояснює популярний освітній портал "Мова – ДНК нації".
У розмові фраза "на добраніч" часто вимовляється злито, через що може скластися враження, ніби писати цю конструкцію теж потрібно разом. Але насправді це не так.
"На добраніч" — саме так коректно бажати приємного сну, оскільки за правилами української мови прийменники з незмінними словами у значенні іменника пишуться окремо. Також можна казати просто "добраніч".
Ось кілька прикладів, як це використовується у реченні:
- На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.
- Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.
- На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові означає слова "мацьопа", — не кожен знає правильне значення цього слова.