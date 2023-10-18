Рус

"Надобраніч" чи "на добраніч"? Як правильно буде українською

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
36324
Українська мова має чітке правило, як бажати гарного сну Новина оновлена 26 липня 2026, 20:23
Українська мова має чітке правило, як бажати гарного сну. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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Кількість україномовних людей стрімко зростає з кожним днем, проте разом із цим неминуче зростає й кількість різних помилок, адже одразу опанувати всі тонкощі мови просто технічно неможливо.

Наприклад, багато хто плутає, як правильно говорити: "надобраніч" або "на добраніч". Це пояснює популярний освітній портал "Мова – ДНК нації".

У розмові фраза "на добраніч" часто вимовляється злито, через що може скластися враження, ніби писати цю конструкцію теж потрібно разом. Але насправді це не так.

"На добраніч" — саме так коректно бажати приємного сну, оскільки за правилами української мови прийменники з незмінними словами у значенні іменника пишуться окремо. Також можна казати просто "добраніч".

Ось кілька прикладів, як це використовується у реченні:

  • На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.
  • Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.
  • На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові означає слова "мацьопа", — не кожен знає правильне значення цього слова.

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис