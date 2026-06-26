Вместо "йди до біса": как на украинском красиво поставить собеседника на место

Учимся у классиков украинской литературы

Не обязательно прибегать к грубости, чтобы поставить собеседника на место. Украинский язык имеет немало метких и остроумных высказываний, которые звучат гораздо колоритнее.

Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на эксперта по ораторскому искусству Павла Мацьопу.

Выражение "йди до біса" давно стало привычным в разговорном языке, однако оно звучит довольно резко. Украинская литературная традиция предлагает немало альтернатив, которые могут передать недовольство или желание прекратить разговор без откровенной брани.

Так тоже можно

Павел Мацопа обратил внимание на то, что лучше этому учиться у классиков украинской литературы. Их афористические изречения демонстрируют, как можно остро ответить собеседнику, не прибегая к банальным оскорблениям.

Так, Иван Франко писал: "Язик — інструмент, даний людині для того, щоб висловити свої думки, а не для того, щоб ховати їхню відсутність".

Валерьян Пидмогильный отмечал: "Людина — істота дивна: вона здатна ображатись на правду і пишатися своєю дурістю".

Не менее остра фраза Николая Хвылевого: "Ваш кругозір закінчується там, де починається моє терпіння".

Если же нужно вежливо, но твердо очертить собственную позицию, уместны будут слова Леси Украинки: "У мене є своє переконання, і я не маю звички міняти його під впливом першого ліпшого вітру".

А Лина Костенко лаконично напоминала: "Є речі, про які не говорять з першим-ліпшим".

Такие изречения помогают достойно завершить неприятный разговор и дать понять собеседнику свою позицию. К тому же они обогащают речь и демонстрируют уважение украинской языковой культуры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском сообщить работникам "АТБ" об испорченном товаре, не используя слово "просрочка".