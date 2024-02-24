Кому в Україні дадуть субсидію в березні

Пенсійний фонд потрібно повідомляти, якщо у вас в лютому відбулись зміни

В Україні продовжують призначати субсидії. Після початку опалювального періоду їх призначають з місяця звернення. Тобто при зверненні в лютому навіть якщо відповідь надійде вже в березні, субсидію призначить саме з лютого. На відповідь у ПФУ є 10 днів.

Згідно з даними на порталі "Дія", субсидія призначається тим людям, які не здатні самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги. Це можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, проте важливо, щоб вони офіційно знаходились на території України.

Окрім зареєстрованої в житлі людини, подати документи на отримання субсидії може той, хто проживає на підставі договору оренди, ВПО без договору оренди, індивідуальні забудовники, яким вже нараховують комунальні послуги (якщо будинок не зданий в експлуатацію), а також неповнолітні чи недієздатні особи під опікою. В останньому випадку субсидія надається за заявою піклувальника.

Якщо у вас в лютому змінилися майнові умови, в квартирі зареєструвався новий мешканець або хтось із родини змінив сімейний стан, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд у 30-денний термін. Тоді рішення про надання субсидії буде прийматися заново.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можна отримати навіть з боргами за комунальні послуги, однак цю проблему потрібно розв'язати. Є кілька варіантів рішення, серед яких реструктуризувати борг.