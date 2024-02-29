Субсидия для должников по-новому и не только: какие изменения предлагает украинцам власть

Изменения должны упростить жизнь граждан, получающих субсидии и снять обязанность подавать заявление о перерасчете субсидии в одном из случаев.

В Украине с марта продолжают получать субсидии на отопительный период. Между тем, Минсоцполитики инициирует важные изменения в процедуре. Они будут касаться должников за коммунальные услуги, а также ситуаций, когда умирает проживающее в квартире лицо или член семьи.

Проект постановления Кабмина размещен на сайте профсоюзов Украины. Предлагается, чтобы в случае смерти члена домохозяйства или члена семьи лица из домохозяйства пересмотр субсидии проходил без обращения получателя. Эта поправка не касается ситуации смерти самого получателя субсидии.

Что предлагают изменить для должников

Пока субсидию нельзя получить при наличии задолженности на 680 грн с пространством более трех месяцев за все коммунальные услуги. В обновлении предлагается сделать так, что эта сумма (680 грн.) применяется к задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг. Напомним, должники имеют право получить субсидию, уплатив долг, подписав договор реструктуризации, или не указав коммунальную услугу с задолженностью в заявлении на получение субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неуплата за коммунальные услуги долга в течение 3 месяцев — лишь одна из причин, почему могут не предоставить субсидию. Среди других — новые автомобили в собственности, большие депозиты и т.д.